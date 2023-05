100 Go de data, mais pour quoi faire ? Ce nouveau forfait mobile à 6,99 €/mois est beaucoup plus réaliste

Pour faire monter artificiellement leur prix, la plupart des opérateurs mobiles font le choix de proposer de gros volumes de data. Syma, lui, a décidé d’emprunter le chemin inverse. Son offre ? Un forfait mobile 30 Go dénué de fioritures et sous la barre des 7 euros par mois.

80, 100 ou 200 Go : avez-vous vraiment besoin d’un forfait mobile qui propose autant de data tous les mois ? Sans doute pas si l’on en croit les données fournies par l’ARCEP sur l’année 2022. L’autorité souligne que, alors même que la consommation des données mobiles en 4G a effectué un bond de 2,1 Go en un an, le trafic par abonné 4G s’élève en moyenne à 15 Go par mois.

Vous pouvez d’ailleurs aller vérifier de vous-même votre consommation mensuelle. Il y a fort à parier que vous n’avez jamais, sauf circonstances exceptionnelles, épuisé votre quota de data mensuelle sur votre forfait actuel. Dès lors, pourquoi dépenser des milles et des cents chaque mois pour quelque chose dont vous n’avez pas besoin ? Bien conscient de cette situation, Syma, opérateur télécom depuis près de 20 ans, vous propose de découvrir Le 6, un forfait qui propose juste ce qu’il faut de data chaque mois (30 Go), au juste prix (6,99 euros).

Le 6 : quelles sont les prestations offertes par ce forfait mobile 30 Go ?

La formule Syma est simple : proposer des forfaits peu onéreux sans prestations au rabais pour autant. Le 6, son forfait le moins cher, en est la parfaite illustration. Proposé à 6,99 euros par mois, il offre tout ce que l’on attend d’un bon forfait mobile en 2023 :

appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM ;

appels depuis la France métropolitaine vers 100 destination et les mobiles européens ;

30 Go d’internet mobile en 4G, dont 7 Go utilisable depuis l’UE et les DOM.

Syma étant un opérateur ne possédant pas de réseau en propre (MVNO), il est obligé d’utiliser celui d’un opérateur mobile classique pour toutes ses communications (appels, SMS, MMS et internet mobile). Dans le cas présent, l’opérateur a choisi de faire confiance à SFR, et à raison. Cela lui permet de bénéficier de l’une des meilleures couvertures réseau du territoire, tout en bénéficiant d’un bon débit en 4G.

Quels sont les atouts de Syma ?

Les atouts de Syma sont multiples. Au-delà de l’aspect tarifaire, particulièrement intéressant, l’opérateur se démarque aussi par une qualité de service au-dessus de la moyenne pour un MVNO. Là où la plupart de ses concurrents se contentent d’un chat en ligne pour vous aider à résoudre vos soucis, Syma vous propose de discuter avec de véritables interlocuteurs.

En cas de pépin, vous pouvez gratuitement contacter le service client par de nombreux moyens :

par chat du lundi au vendredi de 8h à 20 h et de 10h à 18h les samedis et dimanches ;

par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 20 h et de 10h à 18h les samedis et dimanches en composant le 243 depuis votre ligne Syma, ou le 08 00 94 39 03 depuis un poste fixe ;

par mail grâce à l’adresse hotline@symamobile.com ;

par courrier à l’adresse suivante Syma Mobile, Service client, 16, rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris (France).

Autre avantage de cet opérateur : ses forfaits sont sans engagement et sans surprise. Comprenez par là que vous pouvez résilier votre ligne à tout moment et, surtout, que le prix de votre forfait ne changera pas subitement au bout d’un an.

Quelles sont les autres offres de Syma ?

En plus de son offre 30 Go, Syma propose deux autres forfaits : Le 9 et Le 19. Le premier est presque identique au 6 au niveau des prestations, à la seule différence de l’enveloppe de data, et donc du prix. Si vous optez pour le 9, vous bénéficiez de 100 Go de data par mois, dont 10 Go utilisable en itinérance en UE et dans les DOM. Et avec un prix fixé 9,99 euros par mois, il s’agit d’une offre particulièrement intéressante pour les gros consommateurs de data.

Le 19 de son côté est le forfait le plus cher du catalogue Syma avec un prix, vous vous en doutez sans doute, fixé à 19,99 euros par mois. Pour ce tarif, vous disposez d’un forfait XXL avec pas moins de 210 Go d’internet mobile par mois, dont 25 Go à dépenser dans l’UE et les DOM (si le cœur vous en dit). Il se démarque aussi de ses confrères dans la mesure où il s’agit d’un forfait 5G.

Comment souscrire à l’offre 30 Go à 6,99 euros de Syma ?

Comme c’est désormais le cas pour la plupart des opérateurs, les démarches pour souscrire à un forfait Syma se déroulent entièrement en ligne. Il vous suffit donc de vous rendre sur cette page et y sélectionner le forfait que vous souhaitez, en l’occurrence, Le 6.

Vous pourrez ensuite choisir de conserver votre numéro de téléphone grâce à votre RIO (que vous pourrez obtenir en composant le 3179), et le tour est joué.

C’est Syma qui se charge de résilier votre ligne auprès de votre ancien opérateur, afin de vous simplifier la vie. En tout et pour tout, le processus devrait prendre dans les cinq minutes et le changement de service s’effectuera sans interruption de ligne. Simple, on vous dit.