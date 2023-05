Le nouveau forfait mobile de RED by SFR ne coûte que 7,99 euros, et il ne manque de rien

Les forfaits mobiles à moins de 10 euros font enfin leur grand retour. L'opérateur RED propose actuellement une offre à 7,99 euros par mois qui comporte 20 Go de données. De quoi faire des heureux et des économies.

Voilà plusieurs mois que les forfaits mobiles de qualité à moins de 10 euros avaient disparu du catalogue des grands opérateurs. RED by SFR vient combler ce manque avec une nouvelle offre particulièrement intéressante. Contre un abonnement de 7,99 euros par mois seulement, l’opérateur propose une enveloppe de 20 Go, le tout sans engagement. De nombreuses options sont également disponibles pour compléter votre offre.

Que propose le forfait RED sans engagement à 7,99 euros ?

Avec son tarif très avantageux, le nouveau forfait mobile de RED by SFR comprend l’essentiel. Chaque mois, il offre :

20 Go de data pour naviguer sereinement sur le réseau 4G de SFR ;

dont 10 Go de données en UE et DOM ;

les appels, SMS/MMS illimités depuis la France ;

les appels, SMS/MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM.

Mieux, si vous souhaitez ajuster votre consommation ou passer à la 5G, tout est possible. RED dispose de plusieurs options :

en ajoutant 3 euros par mois à votre forfait, vous passez à la 5G ;

pour 6 euros de plus par mois (soit 13,99 euros au total), vous obtenez 100 Go de data (et 19 Go en UE et DOM) en 4G ;

pour 10 euros de plus par mois (soit 17,99 euros au total), vous bénéficiez de 200 Go de data (et 24 Go en UE/DOM) en 4G.

Pour un prix qui reste donc contenu, il est ainsi possible de choisir la formule la plus adaptée à vos besoins et de la modifier à loisir, dans un sens, comme dans l’autre.

Pourquoi passer sur un petit forfait est-il intéressant ?

Nous le rappelons souvent, mais la consommation moyenne d’un Français d’après l’Arcep ne dépasse pas les 14,3 Go de données mobiles par mois. D’autant que les nombreuses options de RED by SFR permettent d’ajuster son forfait lorsque cela est vraiment nécessaire.

Pour rappel, avec un forfait de 20 Go, vous pouvez :

regarder Netflix 20 heures par mois en qualité standard ;

naviguer presque 100 heures sur votre navigateur ;

passer 60 heures d’appels en VoIP (sur WhatsApp ou Skype par exemple) ;

scroller pendant environ 200 heures sur Instagram.

En bref, même avec 20 Go de données 4G par mois, l’usage de votre smartphone ne sera probablement pas restreint.

Avec ou sans smartphone ?

Lors de la souscription au forfait 20 Go, RED vous permet également de profiter de plusieurs remises sur l’achat d’un smartphone. Ce n’est pas obligatoire, mais cela peut être l’occasion de changer de terminal à bon prix. Parmi les offres, on retrouve :

le Samsung Galaxy Z Flip 4 à 579 euros au lieu de 749 euros ;

au lieu de 749 euros ; le tout nouveau Google Pixel 7a à 469 euros au lieu de 509 euros ;

au lieu de 509 euros ; l’iPhone 14 perd quant à lui 70 euros et chute à 829 euros.

Rappelons enfin que si vous souhaitez changer de forfait en conservant votre ancien numéro, la démarche est extrêmement simple. Il vous suffit au moment de la commande de renseigner votre identifiant RIO. Votre nouvel opérateur se chargera ensuite d’effectuer la portabilité du numéro dans les jours suivants. Le tout sans interruption des services.