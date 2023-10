5G, 130 Go et prix doux : voilà un forfait que vous n’êtes pas prêt de lâcher

Le temps où la 5G faisait gonfler votre facture mobile est désormais révolu. B&You le prouve avec son généreux forfait 5G de 130 Go à seulement 15,99 euros par mois, le tout sans engagement.

13 % : voilà l’infime part de Français équipés de la 5G à fin juin, selon l’ARCEP, un chiffre étonnamment bas. Cette résistance est logique et s’explique essentiellement par le coût des forfaits 5G. Il n’est pas rare de voir des forfaits 5G qui dépassent les 20 euros par mois.

Heureusement, B&You a décidé de démocratiser la 5G et propose actuellement un forfait de 130 Go pour à peine 15,99 euros par mois. En plus d’être sans engagement, son prix n’augmente pas au bout d’un an. Autant d’atouts qui en font l’une des offres mobiles les plus compétitives du moment… Et un forfait qui peut suivre pendant des années sans avoir besoin de changer.

Une grosse enveloppe de data en 5G : fini les compromis

Avec son forfait mobile de 130 Go à 15,99 euros par mois, B&You montre qu’il est désormais possible d’obtenir une belle enveloppe de données mobiles et la 5G, sans faire exploser sa facture. Mieux, non seulement son offre mobile est complète et généreuse, mais en plus, elle est sans engagement.

Pour un prix aussi contenu, l’opérateur promet :

130 Go de données mobiles , dont 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

, dont 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM ; les appels et les SMS illimités en France métropolitaine ;

le réseau 5G de Bouygues Telecom ;

; un tarif qui n’augmente pas au bout d’un an.

À force de voir des forfaits de 150 Go et plus, il est normal de se demander si 130 Go est suffisant au quotidien. Quand on sait que les Français consomment en moyenne 15,4 Go par mois, la réponse est un oui franc. Et même si les besoins tendent à augmenter avec le temps, cette offre de B&You convient même aux plus gros consommateurs. Consommez-vous autant par mois sur votre connexion internet fixe ?

Concrètement, 130 Go vous permet de regarder chaque mois plus de 500 heures de vidéos en streaming, soit plus de 16 heures par jour. Autant dire qu’avec une telle enveloppe, B&You vous laisse de la marge pour toutes vos activités en ligne et vous permet même de partager votre connexion avec votre ordinateur et votre tablette aussi souvent que nécessaire, en passant par le mode modem de votre smartphone.

Bref : c’est un forfait mobile que vous pourrez garder longtemps.

La TV sur mobile en option

Ce forfait 5G de 130 Go est déjà bien équipé, mais B&You vous permet de l’agrémenter avec une option TV à 4 euros par mois au lieu de 6 euros, et toujours sans engagement.

Incluse dans le pack « Service Max », celle-ci vous procure un accès en illimité à 70 chaînes, sans le moindre décompte de votre quota de données mobiles.

Ainsi, depuis l’application B.tv disponible sur iOS et Android, vous pouvez regarder en direct ou en replay les chaînes de la TNT, mais aussi d’autres canaux, habituellement réservés aux abonnés box. Le catalogue est large et comprend notamment RTL9, Téva, Game One, MCM, Disney Channel, Gong, NRJ Hits, ainsi que toute une série de radios en ligne et de podcasts.

Très pratique, cette application fonctionne comme sur un décodeur TV et vous permet de mettre en pause un programme, et même de le reprendre depuis le début si vous l’avez manqué.

Petit bonus : en un clic, vous pouvez lancer la diffusion sur votre smartTV ou sur tout autre téléviseur équipé d’une clé Chromecast. Une fonctionnalité astucieuse si vous ne disposez pas de ligne fixe ou de décodeur TV avec votre box.

De plus, lorsque vous souscrivez au « Service Max », l’opérateur vous fait automatiquement bénéficier d’un traitement prioritaire pour vos demandes d’assistance.

Pour souscrire, c’est facile et ultra-rapide

L’offre mobile 130 Go de B&You à 15,99 euros par mois est particulièrement compétitive. Pour y souscrire, quelques minutes suffisent, et tout se passe en ligne, depuis le site internet de l’opérateur.

Une fois le forfait mobile sélectionné, B&You vous propose en option son « Service Max » sans engagement, avec la TV incluse. Vous pouvez décider d’y adhérer ou non. Ensuite, place à la souscription à proprement parler.

L’opérateur vous invite alors à lui communiquer vos coordonnées, ainsi que votre RIB. Et si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone et confier à B&You la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien opérateur, il vous suffit d’ajouter votre code RIO. Celui-ci est disponible en appelant le 31 79 depuis la ligne mobile concernée.

Et pour finaliser la demande, il reste à régler 1 euro pour l’envoi postal de votre nouvelle carte SIM. Quelques jours plus tard, vous recevez un SMS vous confirmant que votre ligne est transférée et que votre nouveau forfait est opérationnel.