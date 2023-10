Un iPhone 15 ou 15 Pro à petit prix ? C’est possible et c’est chez Bouygues Telecom

Le dernier iPhone vous fait sévèrement de l’œil, mais vous n’avez pas envie d'y laisser toutes vos économies ? Qu’à cela ne tienne, Bouygues Telecom vous propose les iPhone 15 et 15 Pro à tarif réduit avec ses forfaits mobiles avec Avantage Smartphone.

Comme chaque année, Apple a profité du mois de septembre pour dévoiler et commercialiser ses nouveaux iPhone. Et comme chaque année, le constructeur a frappé très fort en proposant ce qui se fait de mieux (ou presque) en matière de smartphone actuellement. Design impeccable, performances exemplaires, partition photo impressionnante : difficile de trouver à y redire. Si ce n’est peut-être au niveau du prix…

Avec un tarif affiché à 969 euros pour l’iPhone 15, et près de 1 479 euros pour un iPhone 15 Pro Max, devenir propriétaire d’un iPhone nouvelle génération est loin d’être à la portée de toutes les bourses. Et c’est là qu’intervient Bouygues Telecom avec ses forfaits dotés du fameux Avantage Smartphone. De quoi, concrètement, faire baisser la facture de l’iPhone 15 à 1 euro (+26,16 €/mois pendant 24 mois) si vous optez pour le forfait 200 Go proposé par l’opérateur.

iPhone 15 : le plus abordable des iPhone 15

S’il n’est pas parfait, l’iPhone 15 se classe malgré parmi les meilleurs terminaux disponibles sur le marché. Design épuré et agréable à l’œil, écran qui en met plein la vue, capteur photo efficace, performances plus que satisfaisantes : difficile de critiquer la proposition faite par Apple.

Le constructeur a en effet grandement amélioré sa copie par rapport aux itérations précédentes et doté son « entrée » de gamme d’une fiche technique alléchante. La puce A16 Bionic fait des merveilles quel que soit l’usage et s’avère très difficile à prendre en défaut. Son écran, certes limité à 60 Hz et sans mode Always On, s’avère aussi très satisfaisant grâce à une colorimétrie au poil et une bonne luminosité.

La partie photo, enfin, demeure convaincante avec un capteur principal capable de réaliser de magnifiques clichés dans la plupart des situations. L’ultra grand-angle, bien que perfectible, se débrouille aussi très bien. Outre l’ajout d’un port USB-C pour la charge, on appréciera l’effort réalisé par Apple sur la tarification de cet iPhone, commercialisé 100 euros moins chers que son prédécesseur.

Accompagné d’un forfait 200 Go avec Avantage Smartphone, l’iPhone 15 est proposé chez Bouygues Telecom à 1 euro (+26,16 €/mois pendant 24 mois) après remboursement de 80 euros.

iPhone 15 Pro : un écran et une partition photo impeccables

Avec l’iPhone 15 Pro, Apple propose sans doute l’un des téléphones les plus solides du moment. Un terminal dans la droite lignée des générations précédentes, qui ne surprend pas, mais qui ne possède pas non plus de failles ou de faiblesses. La puce A17 Pro fait des merveilles en termes de performances avec une expérience fluide, sans saccade, exempte de crashs. De quoi assurer sa longévité pour quelques années.

C’est sans doute côté design que l’on retrouve les plus grandes améliorations apportées à cet iPhone 15 pro. Après la Dynamic Island l’année passée, ce modèle pro accueille le bouton d’action, un petit bouton personnalisable extrêmement pratique situé sur la tranche de l’appareil. L’adoption du titane comme matériau pour le châssis est aussi une excellente nouvelle, allégeant de manière significative le smartphone. Enfin, l’ajout d’un port USB-C est une véritable bénédiction pour tous ceux qui en avaient assez de devoir se trimballer un câble spécialement pour charger leur téléphone.

En ce moment, Bouygues Telecom vous propose de découvrir le fleuron d’Apple à tarif préférentiel si vous l’accompagnez d’un forfait avec Avantage Smartphone. Une réduction d’importance qui vous permettra d’obtenir l’iPhone 15 Pro à 99,90 euros (+33,08 €/mois pendant 24 mois), le tout après un remboursement de 80 euros.

Comment obtenir les nouveaux iPhone à prix réduit ?

Pour bénéficier des nouveaux iPhone à prix réduit, Bouygues vous propose une solution simple : opter pour l’un de ses forfaits avec Avantage Smartphone. Il s’agit de forfaits avec un engagement de deux ans qui donnent accès, comme leur nom l’indique, à divers avantages en lien avec votre smartphone. Parmi eux, le plus important reste sans conteste la possibilité d’obtenir une ristourne immédiate sur une sélection de smartphones. Sélection dont, comme vous l’aurez compris, les iPhone 15 font partie.

Pour le reste, ce forfait propose toutes les prestations que l’on peut attendre d’un forfait 5G en 2023 :

appels et SMS illimités depuis et vers la France métropolitaine, Europe, les DOM et la Suisse ;

appels illimités depuis la France métropolitaine vers les fixes de 120 destinations ;

200 Go de data dont 35 Go utilisables dans 15 destinations à travers le monde (Turquie, Tunisie, USA, Canada, Chine, Australie, Brésil, Israël, Japon, Thaïlande, Afrique du Sud, Corée du Sud, Égypte, Mexique et Nouvelle-Zélande) ;

une deuxième carte SIM internet à utiliser sur un second appareil (tablette, montre, etc.).

Quant à l’Avantage Smartphone, il vous permet aussi d’obtenir le prêt gratuit d’un téléphone, sur demande, en cas de panne, perte, vol ou casse. Ce forfait est actuellement proposé avec un engagement de deux ans au tarif de 31,99 euros par mois pendant six mois, puis 44,99 euros par mois jusqu’à la fin de l’engagement. Si vous êtes déjà abonné Bbox, bonne nouvelle. Bouygues vous accorde un rabais de 5 euros sur votre abonnement, qui passe donc à 26,99 euros par mois pendant six mois, puis 39,99 euros les 18 mois suivants.