Ce forfait mobile 100 Go est tellement bien pensé que vous ne le quitterez plus

Une fois encore, Bouygues Telecom livre un forfait mobile très avantageux. Celui-ci mêle une enveloppe de données généreuse et un prix contenu.

Alors que la fin de l’année approche de plus en plus, les opérateurs mobiles continuent de s’affronter pour offrir le forfait mobile le plus intéressant de 2023. Et à ce petit jeu, Bouygues Telecom a une longueur d’avance avec son forfait B&You 100 Go.

Il faut dire que cette offre mobile garantit 100 Go de données mobiles 4G tous les mois, en plus des services de communication en illimité, pour seulement 13,99 euros par mois. Avec l’avantage supplémentaire d’être un forfait sans engagement.

Un forfait qui ne lésine pas sur ses prestations

En proposant 100 Go de data tous les mois, le forfait B&You couvre plus de 7 fois la consommation mensuelle moyenne de données mobiles par Français. Autant dire que les abonnés ont peu de chances de se retrouver à court de données au milieu du mois. Plus concrètement, une telle enveloppe permet de regarder jusqu’à 155 heures de contenu en streaming chaque mois. De même, le forfait B&You est suffisamment généreux en data pour couvrir aisément une panne de box Internet avec le partage de connexion.

Aucun souci au niveau du débit non plus puisque les forfaits B&You s’appuient sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Celui-ci couvre 99 % de la population en France métropolitaine. L’usager profite donc d’une bonne couverture, aussi bien en ville qu’en pleine campagne. Pour celles et ceux en quête d’un réseau 5G, Bouygues Telecom propose cette couverture en option pour 3 euros supplémentaires par mois.

Bien entendu, les services de communications ne sont pas en reste. L’abonné profite donc des appels, SMS et MMS illimités depuis la France. Des services également valables en Europe et dans les DOM.

Concernant les données en itinérance, Bouygues Telecom fournit une enveloppe de 20 Go en Europe et dans les DOM.

Un forfait mobile accessible

Le forfait B&You se démarque grâce à son prix sous la barre des 20 euros. En effet, Bouygues Telecom propose son offre pour 13,99 euros par mois.

Autre avantage : on est face à un forfait sans engagement. Aucune durée minimale de souscription n’est requise.

Une souscription simplifiée

Le temps où il fallait multiplier les courriers et les délais d’attente pour pouvoir changer d’opérateur n’est plus qu’un lointain souvenir. Souscrire à un nouveau forfait mobile ne prend que quelques clics. Toutes les démarches de résiliation et le transfert de ligne sont conduits par Bouygues Telecom, ce qui fait gagner un temps précieux.

Lors de l’inscription, Bouygues Telecom permet de conserver son ancien numéro. Pour ce faire, il faut fournir son identifiant RIO, obtenu en composant le 3179 depuis votre smartphone.

Ensuite, il ne reste qu’à renseigner ses coordonnées et payer les 10 euros correspondant au coût de la carte SIM. Au moment du transfert de ligne, les services mobiles ne sont pas interrompus.