Ce forfait ne coûte que 6,99 € / mois et pourtant vous ne manquerez jamais de data

Même si vous avez déjà opté pour un petit forfait, il est encore possible de réduire votre facture mobile. Comment ? Simplement grâce aux forfaits flexibles ultra-compétitifs de Prixtel, comme « Le petit » à seulement 6,99 euros par mois.

La tendance est aux forfaits démesurés de 100, 120 voire 150 Go. Pourtant, les Français consomment en moyenne 15,9 Go par mois. Vous voyez bien le problème : opter pour de telles offres surdimensionnées alourdit inutilement la facture.

Avec ses forfaits flexibles et abordables, Prixtel a trouvé la parade pour que vous soyez au plus près de votre consommation et fassiez chaque mois des économies. L’offre « Le petit » en est un bel exemple : une enveloppe de 20 à 40 Go à partir de 6,99 euros par mois. Difficile de trouver moins cher en ce début d’année.

Exit les surcoûts inutiles : cette offre ajustable s’adapte étroitement à vos besoins

Il est toujours ennuyeux d’opter pour un forfait trop étroit en termes de data et se retrouver à court de données mobiles avant la fin du mois. Pour autant, souscrire à un forfait bien trop copieux par rapport à son utilisation représente un coût superflu, dont chacun aimerait se passer, surtout dans le contexte économique actuel.

Ce constat n’a pas échappé à Prixtel, un opérateur bien décidé à se démarquer des offres conventionnelles avec ses forfaits flexibles. L’opérateur propose au total quatre formules :

« Le petit » avec 20 à 40 Go de data, pensé avant tout pour les mobinautes ayant une utilisation assez standard de leur smartphone

La consommation moyenne de données mobiles en France restant à ce stade sous le seuil des 16 Go, même le forfait « Le petit » et ses 20 à 40 Go s’avère largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. En plus, il revient à seulement 6,99 euros par mois, un prix devenu exceptionnel en 2024.

Payez uniquement ce que vous consommez

Concrètement, vous débutez chaque mois avec 20 Go et dès que vous atteignez ce palier, Prixtel débloque successivement de nouveaux paliers de données mobiles, avec une limite fixée à 40 Go sur ce forfait.

À la fin du mois, vous ne réglez que pour l’enveloppe qui a réellement été débloquée, à savoir :

6,99 euros si vous avez utilisé moins de 20 Go ;

8,99 euros si vous avez utilisé entre 20 et 30 Go ;

10,99 euros si vous avez utilisé entre 30 et 40 Go.

Et à chaque début de mois, le forfait se réinitialise automatiquement sur le premier palier à 20 Go.

Voici tout ce que comprend le forfait « Le petit »

Affiché au prix imbattable de 6,99 euros par mois, ce forfait ne manque pas d’arguments et inclut :

jusqu’à 40 Go utilisables en France Métropolitaine ;

15 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis/vers l’Union européenne et les DOM ;

une connectivité 4G basée sur le réseau de SFR ;

le tout sans engagement.

Et contrairement à la plupart des offres actuelles, ce forfait ne voit pas son prix augmenter passé 6 mois ou un an. Ainsi, à moins que vos besoins évoluent fortement, ce forfait pourra vous accompagner longtemps tant il est compétitif.

Petit bonus : opter pour Prixtel, c’est faire un petit geste pour la planète. L’opérateur s’engage en effet à planter régulièrement des arbres dans l’Hexagone, ainsi qu’à soutenir des associations locales afin de compenser les émissions de CO2 générées par la consommation de données mobiles de ses abonnés.

Une souscription en ligne en quelques minutes

Prixtel a prévu une procédure simple et rapide pour souscrire à ses offres mobiles. Une fois sur le site internet de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner le forfait de votre choix, par exemple « Le petit », puis d’indiquer vos coordonnées, ainsi que votre RIB.

Vous pouvez même solliciter la conservation de votre numéro en précisant dans le formulaire votre code RIO (disponible en appelant le 3179). Prixtel se charge alors de transférer votre ligne et de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Enfin, Prixtel vous invite à régler 10 euros pour l’envoi postal de votre nouvelle carte SIM et une fois celle-ci reçue, votre forfait s’active automatiquement, sans interruption de service et sans intervention de votre part.