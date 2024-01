Ultra-complet, ce forfait mobile vous permet même de regarder la TV

Pas besoin d’une box TV ou d’un décodeur spécifique pour avoir accès à la télé. Grâce à Bouygues Télécom, il est possible d’enchaîner les programmes TV depuis son smartphone grâce à un simple forfait mobile.

Commencer à regarder le dernier épisode de la Star Academy sur la TV et le finir dans les transports en commun sur son smartphone ? Voilà un scénario possible avec le nouveau forfait de Bouygues Télécom.

L’offre B&You 100 Go de l’opérateur comprend en effet une application B.tv, qui donne accès une myriade de chaînes et de programmes en replay. Un forfait mobile complet qui a en plus le mérite d’être particulièrement abordable.

La TV dans la poche

Avec l’application B.tv, Bouygues permet à ses abonnés d’accéder à la télévision où qu’ils soient. Fonctionnant aussi bien sur un téléviseur connecté que sur un smartphone ou une tablette, celle-ci permet le visionnage de 70 chaînes différentes. Si un tel bouquet n’est pas suffisant, des chaînes payantes sont également disponibles (BeIn Sport, AdultSwim, etc.) à condition de payer un petit supplément. Il faut savoir que l’abonnement à ces chaînes est sans engagement et qu’il peut être désactivé à tout moment, sans surcoût.

Contrairement à une application comme YouTube, l’ergonomie de B.tv favorise un visionnage confortable sur smartphone. Ainsi, les programmes en direct s’affichent en superposition d’autres applications. Il est aussi possible de contrôler le direct, pour le mettre en pause, revenir en arrière ou avancer plus loin et l’application supporte Chromecast, pour diffuser le flux sur un téléviseur. Le replay des chaînes est également de la partie pour rattraper un programme manqué.

Le bon forfait mobile en 2024

Outre l’application TV, le forfait B&You 100 Go est particulièrement généreux en termes de services. Une enveloppe de 100 Go de données mobiles 5G est fournie tous les mois. De quoi regarder plusieurs centaines d’heures de programme en streaming, ou accéder facilement à Internet lors d’un déplacement en train. Les globe-trotteurs peuvent même s’appuyer sur 25 Go de données en itinérance au sein de l’Europe et dans les DOM.

Au niveau de la communication classique, ce forfait offre les appels, SMS et MMS en illimités depuis la France, les DOMs et l’Europe.

En cas de doute, un support client est mis à disposition de l’abonné. Celui-ci consiste au choix en un standard téléphonique ou une application dédiée. Il est donc possible d’accéder à une FAQ complète ou de discuter avec un conseiller.

Un prix réellement bas

Chez Bouygues Telecom, un bon forfait ne doit pas ruiner son utilisateur. Une logique l’on retrouve donc dans la facturation de ce forfait B&You qui ne dépasse pas les 13,99 euros par mois.

Qui plus est, ce forfait est sans engagement, ce qui laisse une grande liberté quant à la gestion de sa souscription.

Une souscription rapide

On ne le rappellera jamais assez : changer de forfait est simple comme bonjour. Toutes les démarches de résiliation et le transfert de ligne sont à la charge de Bouygues Telecom. L’opérateur propose même de conserver votre ancien numéro lors de la souscription. Il faut pour cela fournir son identifiant RIO.

Une fois ses coordonnées renseignées, il faut payer les 10 euros, soit le coût de la nouvelle carte SIM. Au moment du transfert de ligne, les services mobiles ne sont pas interrompus.