Vous allez aimer ce forfait mobile à petit prix

Avec son enveloppe généreuse, son absence d’engagement et son tarif contenu, “Le neuf” de Syma est le forfait mobile idéal pour 2024.

Pouvoir naviguer longuement sur Internet tout en restant constamment en contact avec ses proches, et ce, sans finir sur la paille : voilà ce qu’attendent les consommateurs d’un bon forfait mobile en 2024. Ça tombe bien, c’est exactement ce que propose Syma avec son offre « Le neuf ».

Son atout : 130 Go de données mobiles en 4G, soit plus de huit fois la consommation mensuelle moyenne de data en France. Mieux : il s’agit d’un forfait sans engagement, qui ne coûte que 9,99 euros par mois.

Un forfait qui ne fait pas défaut

Se retrouver à court de données mobiles au bout de cinq jours n’est pas à craindre avec « Le neuf ». Son enveloppe de 130 Go, renouvelée mensuellement, peut encaisser tous les types de consommations sans faire défaut à l’abonné.

Une telle quantité de données mobile 4G permet ainsi de naviguer sur le web, de regarder des heures et des heures de contenus en streaming et même de partager sa connexion lors d’un voyage. Grâce au réseau SFR, sur lequel s’appuient les forfaits de Syma, les usagers profitent d’un débit maximum de 500 Mbit/s. Et ce, où qu’ils se trouvent puisque 99 % de la population française est couverte. Et si ce débit ne suffit pas, une option 5G est également disponible, pour 3 euros supplémentaires par mois.

Au niveau des services de communication, « Le neuf » fournit les appels, SMS et MMS en illimité, aussi bien depuis la France, les DOM que l’Union européenne. Enfin, 10 Go de données mobiles peuvent être utilisés au sein de l’Europe.

Un forfait VRAIMENT abordable

Nul doute que la véritable force du forfait « Le neuf » est son rapport qualité-prix. Il affiche un tarif mensuel de 9,99 euros. Concrètement, il est moins cher de souscrire à ce forfait mobile qu’à un service de streaming vidéo ou musical.

Mieux, ce forfait est sans engagement. La gestion de l’abonnement est donc laissée à la discrétion de l’usager.

Un forfait pour chaque besoin

Syma ne se limite pas qu’au forfait « Le neuf » pour répondre aux besoins des consommateurs. L’opérateur dispose d’un catalogue fourni s’adaptant à tous les profils d’usagers.

« Le sept » est le plus petit forfait de Syma. Son enveloppe de 40 Go (8 Go à l’international) est facturée 7,99 euros par mois.

« Le onze » est le forfait 5G le plus abordable du MVNO. Avec 150 Go de données mobiles, dont 13 en itinérance, il couvre largement les besoins des internautes. Le tout pour un prix de 11,99 euros à régler chaque mois, ce qui le rend plus accessible que certains forfaits 4G.

Enfin, « Le dix-neuf » est le forfait le plus généreux de Syma. Il offre 250 Go de données mobiles en 5G tous les mois, dont 25 Go à utiliser au sein de l’UE et des DOM. Un forfait facturé 19,99 euros par mois.

Les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros chez Syma Mobile Syma Mobile

Le Neuf 9.99€ Découvrir Syma Mobile

Le Sept 7.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

À quelques clics du forfait parfait

Pour souscrire au « Neuf », il suffit de se rendre sur le site de Syma. En choisissant de conserver son ancien numéro, grâce au code RIO, l’opérateur s’occupe de toutes les démarches de résiliation de votre ancien forfait. Bien entendu, le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.