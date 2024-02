Parfaitement calibré, sans engagement et à 10 € par mois : ce forfait mobile a tout bon

Il n'est pas facile de choisir entre un gros volume de données et un prix doux pour son forfait mobile. Sauf si l'on connait l'opérateur Source, qui dispose d'une offre idéale.

Entre l’inflation galopante enregistrée en France en 2023 et une généralisation des forfaits démesurés atteignant les 200 Go, les offres mobiles à seulement 10 euros sont devenues exceptionnelles. Source Mobile est un opérateur décidé à proposer une offre différente et surtout à prix doux.

Affiché au prix rond de 10 euros par mois, ce forfait se veut responsable : pas d’engagement, pas de dépassement, et si vous n’avez pas consommé tous vos gigas, ils ne sont pas perdus, car grâce à eux, vous pourrez soutenir des associations. Avec son enveloppe de 40 Go (réseau Bouygues Telecom) et tous ses atouts différenciants, le forfait Source s’impose comme une offre inédite et attractive.

Bien plus que l’essentiel pour à peine 10 euros par mois (et jamais plus !)

Depuis plusieurs mois, la plupart des opérateurs mettent en avant des offres de forfaits mobiles si généreuses en data que leurs utilisateurs ne les utilisent généralement pas en totalité. En effet, comme le confirme l’ARCEP, les Français consomment en moyenne moins de 16 Go de données mobiles par mois, soit bien loin des 150 Go et plus inclus dans ces offres habituellement onéreuses.

Avec son forfait de 40 Go à 10 euros par mois, Source Mobile a quant à lui fait le choix de se rapprocher au mieux des besoins des utilisateurs, tout en leur laissant une marge de manœuvre.

Une telle enveloppe vous permet par exemple de regarder jusqu’à 4 heures de vidéos en streaming par jour, en complément de votre activité habituelle sur internet et sur les réseaux sociaux.

Pour ce prix ultra-compétitif, l’opérateur promet :

40 Go de données mobiles, dont 10 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM ;

la qualité du réseau 4G/4G+ de Bouygues Telecom ;

aucun dépassement de forfait ;

la possibilité d’utiliser vos gigas non consommés.

Grâce à Source, tous les hors forfait sont automatiquement bloqués. Exit donc les mauvaises surprises à la fin du mois.

Sur ce point, les situations susceptibles d’augmenter vos factures ne manquent pas. Entre les arnaques téléphoniques, les numéros surtaxés rappelés par inadvertance, ou encore les dépassements impromptus de l’enveloppe de données mobiles, le coût de votre forfait peut rapidement s’envoler. Avec Source Mobile, vous savez que vous ne paierez que 10 euros chaque mois et pas un euro de plus.

Pour autant, si vous avez ponctuellement besoin de plus de gigas, pour vos vacances ou en cas de panne de votre box par exemple, l’opérateur ne vous limite pas et met à votre disposition des recharges de 5 Go à seulement 2 euros.

Vos gigas non consommés ne partent plus en fumée

Souscrire à l’offre Source Mobile de 40 Go à 10 euros par mois, c’est certes opter pour un forfait généreux et abordable, mais c’est aussi faire un geste solidaire. Tous les gigas non utilisés à la fin du mois sont comptabilisés et ensuite transformés en « gouttes », une unité de valeur propre à l’opérateur.

Cumulées, celles-ci vous permettent ensuite de soutenir un panel de plus de 1000 associations œuvrant en faveur de domaines variés tels que l’environnement, la solidarité ou encore la cause animale. D’un simple clic, vous pouvez apporter votre soutien à l’association de votre choix.

Un grand plus pour ce forfait mobile déjà très compétitif. D’ailleurs, pour y souscrire, c’est très simple et tout se passe en ligne depuis le site internet ou l’application Source Mobile.

Si vous le souhaitez, vous pourrez choisir un nouveau numéro ou bien conserver le vôtre et confier à Source Mobile la résiliation de votre ligne auprès de votre ancien opérateur. Pour cela, il vous suffit de renseigner vos votre code RIO (disponible en appelant le 3179). Et sous quelques jours, vous recevez votre nouvelle carte SIM.