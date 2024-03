À seulement 10,99 euros par mois, ce généreux forfait mobile 5G va faire un malheur

B&You signe le grand retour des forfaits pas chers, mais non moins généreux. En ce moment, l’opérateur promet la 5G et 130 Go de données mobiles pour seulement 10,99 euros. D’autres belles surprises sont également au programme.

Après plusieurs mois d’inflation à laquelle les forfaits mobiles n’ont pas échappé, les prix repartent à la baisse, notamment chez Bouygues Telecom. Son copieux forfait de 130 Go avec 5G incluse tombe, pour quelques jours seulement, à 10,99 euros par mois.

Un prix plancher devenu rare, d’autant que l’offre est sans engagement. Pour l’accompagner, l’opérateur propose en prime (et en option) la fibre Série Spéciale Bbox avec décodeur TV 4K au prix exceptionnel de 29,99 euros par mois.

B&You 130 Go : pour ne plus avoir à se soucier de sa consommation

Entre grande quantité de données et petit prix, Bouygues Telecom a trouvé le compromis idéal pour son nouveau forfait mobile 5G de 130 Go. En effet, pour seulement 10,99 euros par mois, l’opérateur promet tout de même :

une large enveloppe de données mobiles de 130 Go utilisables en France Métropolitaine ;

35 Go utilisables en Europe et depuis les DOM (déductibles de l’enveloppe principale) ;

les appels et les SMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

Le marché regorgeant d’offres démesurées, estimer réellement ses besoins en données mobiles peut sembler complexe. Sur ce point, aucune crainte à avoir avec le forfait B&You de 130 Go, sachant que la consommation mensuelle moyenne des Français est estimée par l’ARCEP à 15,9 Go par mois.

Même les plus grands utilisateurs de SVoD ne risquent pas de manquer, sachant qu’une telle enveloppe représente tout de même plus de 17 heures par jour de streaming. Autant dire que vous pouvez naviguer sur internet comme bon vous semble et même partager votre connexion 5G avec votre PC ou votre tablette lorsque vous êtes en déplacement. Un forfait aussi généreux s’avère aussi très utile en cas de panne de votre box.

La fibre à prix cassé avec les forfaits mobiles B&You

En souscrivant au forfait mobile B&You de 130 Go, l’opérateur vous permet également profiter d’une offre particulièrement compétitive sur la fibre optique : la Série Spéciale Bbox. Vous n’êtes toutefois pas obligé d’y souscrire pour accéder à l’offre mobile.

Pour un prix contenu de 29,99 euros par mois, celle-ci vous donne accès à des services avancés dont :

une connexion fibre en Wi-Fi 6 pouvant atteindre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

un modem intelligent qui recherche en continu la meilleure fréquence possible ;

un décodeur TV 4K HDR inclus sans frais additionnels ;

un accès à plus de 180 chaînes de TV ;

les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

Et comme toutes les offres de B&You, la Série Spéciale Bbox est sans engagement.

Une souscription 2-en-1 au forfait 130 Go et à la fibre pour ceux qui le souhaitent

Ces deux offres de B&You sont exceptionnelles et ne resteront pas accessibles longtemps sur le site de l’opérateur. Pour profiter de tarifs aussi compétitifs sans avoir à multiplier les démarches, B&You a tout prévu.

Il vous suffit d’ajouter le forfait mobile 130 Go à 10,99 euros par mois à votre panier, indiquer vos coordonnées et éventuellement votre code RIO (disponible en appelant le 3179) pour conserver votre numéro de mobile.

Ensuite, l’opérateur vous propose automatiquement la fibre Série Spéciale Bbox à 29,99 euros par mois. Si vous souhaitez y souscrire, la procédure est alors simplifiée et requiert à peine quelques clics. Comme pour l’offre mobile, vous pouvez entrer votre code RIO afin de confier à B&You le transfert de votre ligne fixe et surtout la résiliation de votre contrat avec votre ancien FAI.