Cet opérateur a une astuce pour faire chuter le prix du Xiaomi 14, du Galaxy Z Fold5 ou du Galaxy S23 FE de plus de 50 %

Vous avez envie d'un nouveau smartphone Premium ? Bouygues Telecom propose des remises exceptionnelles pouvant atteindre 80 % sur certains modèles emblématiques comme le Samsung Galaxy Z Fold5, sous réserve d’opter pour son forfait 200 Go.

Si vous commencez à en avoir marre de votre vieux smartphone qui rame, il est probablement temps de changer. Et si, plutôt que de jeter votre dévolu sur un smartphone d’entrée de gamme faute de budget, vous jetiez un œil à ces offres exclusives de Bouygues Telecom.

L’opérateur vous permet en effet d’obtenir les modèles les plus récents et les plus aboutis du moment à prix doux si vous les associez à son forfait de 200 Go à 31,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 44,99 euros par mois) :

le tout nouveau Xiaomi 14 est disponible à seulement 291,90 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 999,90 euros (soit -71 %) ;

(après ODR de 80 euros) au lieu de 999,90 euros (soit -71 %) ; le Samsung Galaxy Z Fold5 est accessible à 861,90 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 1759 euros (soit -51 %) ;

(après ODR de 80 euros) au lieu de 1759 euros (soit -51 %) ; le Samsung Galaxy S23 FE est proposé à 121 euros (après ODR de 70 euros) au lieu de 649 euros (soit -81 %).

Bouygues Telecom vous permet même d’opter pour un financement sur 3 ans sans frais supplémentaires si vous le souhaitez. Voilà une belle opportunité pour s’équiper du meilleur de Xiaomi ou de Samsung à prix réduit.

Xiaomi 14 : un photophone ultra-premium au prix de l’entrée de gamme

Dévoilé en février dernier à l’occasion du MWC 2024, le Xiaomi 14 s’impose comme l’un des smartphones les plus avancés du moment. C’est en effet le tout premier à embarquer la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, renforcée sur ce modèle par 8 Go de mémoire vive.

Mais la performance n’est pas son seul atout. Le Xiaomi 14 est aussi un bon photophone et la marque s’est d’ailleurs une nouvelle fois associée au spécialiste de l’optique Leica pour permettre aux utilisateurs de capturer des photos « vibrantes » et « authentiques ».

Au programme, le Xiaomi 14 offre une configuration photo assez complète comprenant un premier capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique d’image (OIS), un second de 50 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et un dernier de 32 mégapixels adossé à un téléobjectif zoomant x3,2 en optique. Le tout peut filmer jusqu’en 8K à 24 ips.

Et si vous êtes plutôt porté sVOD, vous pourrez regarder vos contenus confortablement installé sous un soleil estival grâce à son lumineux écran OLED LTPO et 120 Hz de 6,36 pouces compatible avec le Dolby Vision. Même au bord de la piscine, vous ne risquez rien, le Xiaomi 14 étant certifié IP68 pour sa résistance à l’eau.

Enfin, sa charge rapide 90 W est un plus appréciable, 31 minutes suffisant à le recharger à 100 %.

En ce moment, ce nouveau smartphone signé Xiaomi est disponible pour seulement 291,90 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 999,90 euros si vous l’associez au forfait 200 Go de Bouygues Telecom. L’opérateur vous permet aussi d’étaler le paiement sans frais supplémentaires, à raison d’un premier versement de 1 euro (après ODR) suivi de 36 mensualités de 9,29 euros.

Samsung Galaxy Z Fold5 : un smartphone pliant pour le confort et la polyvalence

Et si vous passiez à un format pliable pour votre nouveau smartphone ? Lancé en juillet dernier et théoriquement affiché nu au prix de 1759 euros, le Galaxy Z Fold5 est en ce moment disponible à seulement 861,90 euros chez Bouygues Telecom en l’associant à son forfait 200 Go.

Si vous préférez, vous pouvez même décider de régler 99,90 euros à la commande (après ODR de 80 euros) puis 36 mensualités (soit 3 ans) de 24,33 euros. Voilà une bonne occasion de s’équiper de ce modèle phare à moindre coût.

Depuis son écran principal AMOLED LTPO de 7,6 pouces, le multimédia, la lecture et même les tâches de productivité prennent une nouvelle dimension. Un véritable confort pour les yeux, surtout lors des utilisations prolongées. Pour le côté pratique, son large écran secondaire de 6,2 pouces vous permet d’accéder en un clin d’œil à toutes vos notifications et à vos widgets favoris lorsque le smartphone est refermé.

Et comme tous les modèles premium de Samsung, la performance est de mise. Elle provient du SoC Snapdragon 8 Gen 2 et des 12 Go de RAM. Une configuration qui transforme le Galaxy Z Fold 5 en « vrai bolide », selon le test réalisé par Frandroid. « Rien ne l’arrête, pas même le multitâche avec trois applications lancées en même temps ou les jeux 3D en 60 FPS ».

Enfin, le Galaxy Z Fold5 se défend en photo avec son triple capteur de 50, 12 et 10 mégapixels, adossé à un remarquable traitement de l’image. Toutes ces qualités lui ont d’ailleurs valu d’être noté 8/10 à sa sortie.

Samsung Galaxy S23 FE : le bon compromis à prix léger

Les smartphones « Fan Edition » (ou FE) de Samsung rencontrent chaque année un grand succès en raison de leur excellent rapport équipement-prix. Plus abordables que leurs homologues de la série S, ils allient malgré tout performance et qualité photo.

Le Galaxy S23 FE lancé en décembre dernier en est un bel exemple. Un design soigné inspiré du Galaxy S23, un lumineux écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,4 pouces, ou encore une puce Exynos 2200 avec 8 Go de RAM pour la puissance : Samsung n’a rien laissé au hasard.

Et ce n’est pas en matière de photo que le bât blesse, le Galaxy S23 FE offrant un trio de capteurs de 50, 12 et 8 mégapixels à la fois complet et efficace. D’ailleurs, pour la netteté, deux des trois lentilles sont associées à un stabilisateur optique d’image, une configuration assez rare sur des smartphones de milieu de gamme. Petit bonus pour les réalisateurs en herbe : la caméra peut filmer jusqu’en 8K.

Le Galaxy S23 FE ne manque donc pas d’arguments et profite en ce moment d’une offre très attractive chez Bouygues Telecom. Affiché à seulement 121 euros au lieu de 649 euros en le couplant à son forfait 200 Go, il s’avère particulièrement abordable pour un smartphone Samsung aussi bien équipé. L’opérateur vous permet aussi de le régler sur 2 ans à raison d’un premier versement de 1 euro (après ODR de 70 euros), suivi de 24 mensualités de 5 euros.

Et pour les accompagner : un copieux forfait de 200 Go en 5G

Afin d’obtenir ces trois smartphones au meilleur prix, Bouygues Telecom vous propose de les associer à son forfait 5G de 200 Go à 31,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 44,99 euros par mois). Et si vous êtes abonné à l’une des offres Bbox de l’opérateur, ce montant est automatiquement réduit de 5 euros par mois.

Cette offre généreuse, soumise à un engagement de 2 ans, comprend :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 35 Go utilisables en Europe et à l’international dans 15 pays dont les États-Unis, le Canada, la Chine ou encore la Corée du Sud ;

les appels et SMS illimités en France, ainsi que depuis et vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une seconde carte SIM pour utiliser son forfait sur d’autres appareils mobiles ;

la solution de cybersécurité Norton durant 24 mois ;

le prêt d’un smartphone en cas de perte, de vol, de casse ou de panne (sur demande).

Avec un tel forfait, aucun risque d’être à court de données mobiles avant la fin du mois. Ces 200 Go couvrent largement les besoins de tous les utilisateurs, même des plus grands sérivores. Avec une telle enveloppe, plus besoin de vous restreindre lors de vos déplacements. Vous avez suffisamment de gigas pour partager régulièrement votre connexion 5G avec votre PC ou votre tablette, et pourquoi pas même vous passer de la fibre à domicile.

Parfait pour utiliser tous ses équipements et surtout de son nouveau smartphone sans avoir à vérifier régulièrement sa consommation.