Vous ne le savez peut-être pas, mais vous payez votre forfait mobile trop cher

En 2024, il est temps d’oublier les forfaits facturés plus de 15 euros par mois. Ça tombe bien, Bouygues Telecom propose une offre mobile 5G avec 130 Go de données, pour un tout petit prix.

Si vous avez changé de forfait il y a un ou deux ans, il est fort probable que la promotion dont vous avez profité soit terminée et que le coût de votre abonnement ait radicalement augmenté. Qui plus est, vous n’avez peut-être pas pu quitter ce forfait en raison d’une période d’engagement incompressible.

Heureusement, il est possible de laisser cette situation derrière soi. Bouygues Telecom dégaine en effet un forfait B&You 130 Go à seulement 12,99 euros par mois. Une offre qui profite non seulement du réseau 5G, mais qui a en plus l’avantage d’être sans engagement.

Un forfait très généreux

Avec ses 130 Go de data tous les mois, le forfait B&You couvre tous les besoins de l’abonné. Et pour cause : une telle enveloppe représente plus de huit fois la consommation moyenne de données mobile en France. Concrètement, il est possible de regarder 520 heures de contenus en streaming tous les mois avec un tel forfait. Bien sûr, ce forfait B&You est suffisamment généreux en données mobiles pour remplacer une box Internet en cas de panne, grâce au partage de connexion.

Véritable force face à des forfaits 4G facturés au même prix, voire plus cher, ce forfait Bouygues Telecom profite naturellement du réseau 5G de l’opérateur. En complément du réseau 4G, il couvre 99 % de la population en France métropolitaine. Avec la promesse de profiter d’un débit jusqu’à dix fois supérieur à celui de la 4G classique, pour un temps de latence dix fois moindre.

Les services de communication ne sont pas en reste puisque l’abonné bénéficie des appels, SMS et MMS illimités depuis la France. Enfin, ce ne sont pas moins de 35 Go de données qui peuvent être utilisées en itinérance lors de déplacements en Europe et dans les DOM.

Un forfait sain pour ses économies

Dans un marché aussi saturé que celui des forfaits mobiles, Bouygues Telecom parvient à tirer son épingle du jeu grâce à un prix attractif. Là où de simples offres 4G affichent encore un tarif supérieur à 15, voire 20 euros par mois, le forfait 130 Go 5G de Bouygues Telecom n’est facturé que 12,99 euros par mois.

Mieux, il s’agit d’un forfait sans engagement. Cela signifie que l’utilisateur peut librement gérer la durée de son abonnement.

Une souscription toujours aussi simple

En 2024, souscrire à un nouveau forfait mobile ne prend que quelques clics. Toutes les démarches de résiliation et le transfert de ligne sont gérés par Bouygues Telecom, ce qui fait gagner un temps précieux.

Lors de l’inscription, Bouygues Telecom permet de conserver son ancien numéro. Pour ce faire, il faut fournir son identifiant RIO, obtenu en composant le 3179 depuis votre smartphone.

Un unique paiement de 10 euros est demandé lors de la souscription pour couvrir les coûts de la nouvelle carte SIM. Au moment du transfert de ligne, les services mobiles ne sont pas interrompus.