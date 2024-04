Ce « grand » forfait mobile n’est pas un mirage : son prix est bien de 9,99 € par mois

Une nouvelle fois, Prixtel prouve qu’il n’est pas nécessaire de mettre beaucoup d'argent dans un forfait mobile pour faire le plein de gigas. Affichée à seulement 9,99 euros par mois, son offre « Le grand » vous apporte 130 Go et peut même atteindre au besoin 170 Go. Voici comment il fonctionne.

Prixtel a trouvé la solution idéale pour celles et ceux qui désirent profiter d’un généreux forfait mobile en réalisant des économies. Avec son forfait « Le grand » sans engagement à 9,99 euros par mois, l’opérateur vous propose une belle enveloppe de 130 Go. Mieux, les mois où vous avez besoin de plus de données mobiles, ce forfait s’ajuste automatiquement et peut s’étendre ainsi jusqu’à 170 Go. À la clé : zéro limitation et surtout zéro surcoût inutile.

Réduire ses factures, mais sans contrainte

D’un mois à l’autre, le besoin en données mobiles peut évoluer. Avec l’arrivée des beaux jours, on est enclin à sortir davantage et, loin de son réseau Wi-Fi domestique, difficile de ne pas faire exploser sa consommation de data. C’est d’autant plus perceptible lorsque vous aimez appeler vos proches en visio ou tout simplement flâner au soleil en regardant une bonne série, sans parler des grandes vacances.

Pour ne plus avoir à se questionner sur la quantité de gigas nécessaires, Prixtel a conçu des forfaits flexibles. L’offre « Le grand » comprend ainsi trois paliers, de 130, 150 et 170 Go, qui se débloquent successivement en fonction de votre utilisation.

Et à la fin du mois, vous payez seulement pour l’enveloppe que vous avez réellement consommée, à savoir :

9,99 euros si le seuil des 130 Go n’a pas été atteint ;

11,99 euros si vous avez utilisé entre 130 et 150 Go ;

13,99 euros si vous avez utilisé entre 150 et 170 Go.

Avec un fonctionnement aussi souple, vous pouvez utiliser votre smartphone sans vous priver, et surtout sans avoir à vérifier systématiquement votre encours de données mobiles. Vous n’êtes donc plus contraint de choisir votre forfait en fonction de ces quelques jours de l’année durant lesquels vous en avez réellement besoin.

Vous voulez réaliser encore plus d’économies ou au contraire, vous pensez avoir besoin d’une enveloppe encore plus élargie, Prixtel propose trois autres formules :

Le forfait « Le petit » à partir de 6,99 euros par mois comprenant entre 30 et 50 Go ;

Le forfait « Oxygène » à partir de 8,99 euros par mois comprenant entre 100 et 140 Go ;

Le forfait « Le géant » à partir de 14,99 euros par mois comprenant entre 200 et 250 Go.

Forfait « Le grand » : le bon calibrage à prix plancher

Saluées pour leur grande flexibilité, une qualité rare sur ce marché, les offres de Prixtel sont aussi parmi les plus abordables et les plus compétitives du marché.

Avec son forfait « Le grand », pour à peine 9,99 euros par mois, l’opérateur promet :

130 à 170 Go de données mobiles utilisables en France Métropolitaine ;

dont 15 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis/vers l’Union européenne et les DOM ;

une connectivité 4G établie sur le réseau de SFR ;

le tout sans engagement.

De plus, opter pour Prixtel c’est aussi faire un geste en faveur de la planète. L’opérateur s’engage en effet à planter des arbres sur le territoire français afin de compenser les émissions de gaz à effet de serre induites par l’utilisation de votre forfait. Et si le sujet vous tient à cœur, vous pouvez même découvrir chaque mois depuis votre espace client la quantité de CO2 que vous avez indirectement émis.

Comment souscrire en quelques clics

Pour bénéficier dès à présent de tous les avantages des forfaits Prixtel, la procédure est aussi simple que rapide. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l’opérateur, de sélectionner la formule qui vous convient, comme l’offre « Le grand » sans engagement à 9,99 euros par mois.

Prixtel vous invite ensuite à renseigner vos coordonnées, votre RIB et éventuellement votre code RIO si vous souhaitez conserver votre numéro de mobile. Celui-ci est disponible en appelant directement le 3179. Très pratique, cette dernière option vous évite de nombreuses démarches complémentaires, Prixtel se chargeant notamment de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur mobile.

Enfin, après avoir réglé les 10 euros de frais liés à l’envoi de votre nouvelle carte SIM, comptez quelques jours à peine pour la recevoir et pour que votre nouveau forfait soit totalement opérationnel, sans la moindre interruption de service.