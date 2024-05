5G, eSim, flexible et engagé : à moins de 10 euros par mois, ce forfait mobile coche toutes les cases

Si la guerre fait rage entre les opérateurs pour afficher le forfait mobile au meilleur rapport qualité-prix, Prixtel se démarque grâce à la flexibilité de ses offres et ses engagements environnementaux.

Et si la meilleure offre mobile du moment se trouvait chez Prixtel ? Contre 9,99 euros seulement, l’opérateur met à disposition un forfait de 150 Go compatible 5G et disponible en format SIM et eSIM. Si l’opérateur fait jeu égal avec d’autres acteurs sur ce tarif, il se démarque avec quelques particularités que les autres n’ont pas : la flexibilité de ses offres. Ainsi, l’enveloppe disponible s’adapte chaque mois à vos besoins et peut s’étendre jusqu’à 190 Go.

Une enveloppe de données qui s’adapte à votre consommation, et pas l’inverse

Plutôt que de restreindre la quantité maximale de données, Prixtel joue la carte de la flexibilité, et c’est à l’avantage de l’utilisateur. Avec son forfait Le grand, vous disposez chaque mois, par défaut, de 150 Go de données. Vous avez ponctuellement besoin de plus ? Vous pouvez alors passer au palier suivant. Le mois suivant, vous revenez automatiquement au palier le moins cher. Le forfait Le grand est ainsi divisé en trois paliers :

de 0 à 150 Go à 9,99 euros par mois ;

par mois ; de 130 à 170 Go à 11,99 euros par mois ;

par mois ; de 150 à 190 Go à 13,99 euros par mois.

Prixtel propose par ailleurs tous les services qui accompagnent un bon forfait, à savoir :

des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

des appels, SMS et MMS illimités en UE et dans les DOM, que ce soit vers ces zones ou vers la France ;

d’une option de blocage des numéros surtaxés ;

d’appels Wifi (VoWiFi) et 4G (VoLTE) ;

l’accès au réseau 5G (sous réserve d’utiliser un smartphone compatible).

Enfin, si vous sortez des frontières de l’Hexagone, l’opérateur prévoit 15 Go de données en itinérance. Largement de quoi utiliser votre GPS, quelques applications de messagerie instantanée et vos réseaux sociaux préférés.

À chacun son forfait

Et si le forfait Le grand vous semble trop grand ou trop restrictif, Prixtel a également d’autres options dans sa besace :

le forfait Oxygène , une série limitée qui va de 100 à 140 Go, à partir de 7,99 euros par mois ;

, une série limitée qui va de 100 à 140 Go, à partir de 7,99 euros par mois ; le forfait Le petit , qui va de 40 à 60 Go, à partir de 5,99 euros par mois ;

, qui va de 40 à 60 Go, à partir de 5,99 euros par mois ; le forfait Le géant 5G qui va de 200 à 250 Go par mois, à partir de 11,99 euros par mois.

Outre ses tarifs très attractifs, Prixtel s’engage dans une démarche écoresponsable. L’opérateur cherche à réduire son impact environnemental en compensant les émissions de carbone de son activité et de l’utilisation des forfaits de ses clients. Pour cela, Prixtel mène des campagnes avec des associations comme Eco Tree, Sea&Co, Run for Planet et Save la Mermaid. Il replante également des arbres en France, avec 9 000 arbres plantés dans le Loir-et-Cher en 2020 et 35 000 en Centre-Val de Loire depuis 2022.

Une souscription simple qui prend à peine quelques minutes

Pour souscrire au forfait Le grand (et à n’importe quel autre forfait de Prixtel), rien de plus facile. Il vous suffit de choisir votre forfait, et de suivre les différentes étapes à l’écran. Si vous souhaitez conserver votre numéro, communiquer simplement votre numéro RIO à Prixtel pour que l’opérateur se charge de faire le transfert de numéro sur votre nouvelle carte SIM.

Il vous suffit enfin de valider votre commande, de régler les 10 euros pour votre nouvelle carte SIM, et d’attendre entre trois et cinq jours ouvrés que votre nouvelle carte arrive. Le passage d’un opérateur à l’autre se fait sans interruption des services.