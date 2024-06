Ce forfait mobile n’a pas besoin d’être cher pour combler tous vos besoins

Changer de forfait mobile pour faire baisser sa facture n’est jamais une mauvaise idée. Hélas, ce changement s’accompagne bien souvent d'une dégradation des performances. Enfin ça, c’était avant que Bouygues Telecom change la formule de ses forfaits B&You.

Choisir un forfait mobile en 2024, c’est, dans la plupart des cas, réaliser un arbitrage entre différents paramètres. Le prix évidemment, mais aussi l’enveloppe de data offerte, la qualité du réseau, du service client, ou bien les petits à-côtés proposés par l’opérateur. Et c’est souvent là que le bât blesse. Les forfaits peu onéreux ne proposent pas forcément des prestations adaptées aux besoins de l’utilisateur, tandis qu’un forfait bien achalandé verra son prix s’envoler.

C’est là que Bouygues Telecom intervient. Depuis quelque temps déjà, l’opérateur a décidé de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière avec ses forfaits B&You. Des forfaits mobiles (très) abordables qui ne rognent pas pour autant sur les prestations offertes, que ce soit en matière de performance ou de service. Exemple le plus flagrant : son forfait 5G 90 Go, qui est actuellement proposé au tarif de 9,99 euros par mois.

Des prestations parfaites pour la très grande majorité des usages

La très grande force des forfaits B&You actuellement proposés par Bouygues Telecom réside incontestablement dans le niveau de prestations fourni par l’opérateur. À commencer par la qualité du réseau. Selon les dernières données de l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 97 % du territoire métropolitain (95 % pour l’internet mobile), et environ 99 % de la population française. Mention spéciale pour la couverture 5G, qui se classe deuxième au niveau des sites en activité. Quant aux performances, rien à redire non plus avec un internet mobile parmi les plus véloces du marché.

Ce réseau, vous pouvez très largement l’exploiter avec ce que propose le forfait présenté aujourd’hui. Pour moins de dix euros par mois, vous bénéficiez d’un haut niveau de prestation que ce soit au niveau de la voix et des SMS ou bien de l’internet mobile. Chaque mois, vous pouvez ainsi profiter :

des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

des appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;

de 90 Go d’internet mobile en 5G, utilisables en France métropolitaine ;

de 25 Go d’internet mobile en 5G, utilisables en Europe et dans les DOM.

Et le mieux dans tout ça, c’est que ce forfait 5G 90 Go est proposé sans engagement. Concrètement, cela signifie que vous pouvez changer de forfait quand bon vous semble si jamais vous trouvez une meilleure offre ailleurs (si elle existe).

Bouygues s’engage pour ses utilisateurs

Quitte à changer de forfait mobile, pourquoi ne pas en faire autant avec votre forfait internet ? Aujourd’hui, Bouygues Telecom propose à ses abonnées un abonnement fibre qui est à peu de chose près le plus intéressant disponible sur le marché. Sans engagement, il est proposé à 29,99 euros par mois à tous les titulaires d’un forfait mobile Bouygues Telecom, B&You ou non.

Un tarif plutôt bas pour de la fibre, d’autant plus lorsque l’on regarde le niveau des prestations offertes. Car pour ce prix, vous pouvez accéder à :

une fibre pouvant aller jusqu’à 1 Go/s en téléchargement et 700 Mo/s en envoi ;

un modem compatible avec le Wi-Fi 6 ;

un décodeur TV 4K et l’accès à un bouquet de 180 chaînes ;

des appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays ;

une installation gratuite de vos équipements (Bbox et décodeur TV) par un professionnel ;

l’accès à internet dès le premier jour de souscription grâce à une clef 4G et 200 Go de data crédité sur votre compte client.

Comment profiter du forfait B&You 5G 90 Go ?

C’est sans doute la partie la moins compliquée de l’opération. Si vous décidez de souscrire à l’un des forfaits B&You, comme le forfait 5G 90 Go, il suffit de se rendre la page qui lui est dédiée sur le site de l’opérateur et de lancer l’inscription. Vous n’aurez plus ensuite qu’à remplir les formulaires ad hoc et vous acquitter du prix de votre nouvelle carte SIM, fixé en ce moment à un euro seulement.

Sachez aussi que Bouygues Telecom peut grandement vous simplifier les démarches liées à votre changement d’abonnement. Comment ? Tout simplement en tirant parti de la mécanique de conservation du numéro de téléphone. Si vous cochez cette option durant la souscription, vous aurez juste à fournir votre numéro RIO (obtenu au 3179) et à laisser les choses suivre leur cours. C’est alors Bouygues Telecom qui se chargera de résilier votre ancien abonnement et d’activer le nouveau, le tout sans interruption de service.

Le forfait B&You 5G 90 Go est actuellement proposé au tarif de 9,99 euros par mois par Bouygues Telecom, sans engagement.