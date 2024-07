Vous vous souvenez du meilleur forfait 5G de Bouygues Telecom ? Il est de retour

De la 5G, une grosse enveloppe de data et un prix sous la barre des 9 euros, telle est la recette imaginée par Bouygues Telecom pour livrer le forfait idéal. Il est de retour cette semaine.

Bien que les soldes d’été aient démarré, Bouygues Telecom n’a pas attendu l’évènement pour proposer l’un des forfaits les plus intéressants de l’année. Rien ne manque dans cette belle offre : une enveloppe data généreuse, un réseau 5G efficace, aucun engagement et surtout un prix de 8,99 euros par mois. Que demander de plus ?

Tout ce que l’on attend d’un bon forfait

Le petit prix de ce forfait B&You n’augure pas d’une offre au rabais, au contraire. Avec ses 100 Go de données mobiles fournies tous les mois, ce forfait est capable d’accompagner l’utilisateur dans tous ses usages. Une telle enveloppe permet par exemple de regarder 400 heures de contenus en streaming, de naviguer allègrement sur Internet et les réseaux sociaux et peut même remplacer une box Internet en cas de panne, grâce au partage de connexion.

L’autre force de ce forfait B&You est son excellent débit. Il profite en effet naturellement du réseau 5G de Bouygues Telecom qui, en complément du réseau 4G, couvre 99 % de la population en France métropolitaine. Un réseau plus que bienvenue puisqu’il assure un débit jusqu’à dix fois supérieur à celui de la 4G classique, pour un temps de latence dix fois moindre.

En plus de cet excellent réseau, le forfait B&You donne accès aux appels, SMS et MMS en illimités depuis la France. À cela s’ajoute 25 Go de données en itinérance sur lesquelles s’appuyer lors de déplacements en Europe et dans les DOM. Autrement dit : vous pouvez partir en vacances sereinement.

La 5G à moins de 10 € : un indispensable

Le tour de force de Bouygues Telecom réside dans sa capacité à proposer un forfait ultra-complet pour un prix plancher. À tel point que de nombreuses offres mobiles limitées à la 4G affichent désormais un prix supérieur à celui du forfait B&You. En effet, le forfait 100 Go 5G de Bouygues Telecom est facturé 8,99 euros par mois. Un tarif encore impensable il y a quelques mois en France.

Mieux, il s’agit d’un forfait sans engagement. Cela signifie que l’utilisateur peut gérer librement la durée de son abonnement, sans aucuns frais supplémentaires à la clé.

Une souscription toujours aussi simple

Pendant les vacances, personne n’a envie de se prendre la tête avec des démarches longues et fastidieuses pour changer d’opérateur. Heureusement, Bouygues Telecom s’en charge à notre place et gère lui-même la résiliation et le transfert de ligne.

Une fois sur le site de Bouygues Telecom, lancer l’inscription ne prend que quelques minutes. Il est bien sûr possible de conserver son ancien numéro. Pour ce faire, il faut fournir son identifiant RIO, obtenu en composant le 3179 depuis votre smartphone.

Un unique paiement de 10 euros est demandé lors de la souscription pour couvrir les coûts de la nouvelle carte SIM. Au moment du transfert de ligne, les services mobiles ne sont pas interrompus.