Si vous payez votre forfait mobile plus de 10 euros, il est vraiment temps de changer

Alors que l’affrontement entre les opérateurs fait rage, Bouygues Telecom prouve qu’il est possible de fournir un forfait 5G ultra-complet pour moins de 9 euros par mois. Et sans engagement qui plus est.

Si les évènements sportifs s’enchaînent cet été, une autre compétition moins bruyante se tient actuellement. En effet, les opérateurs mobiles se livrent bataille pour proposer le meilleur rapport qualité-prix possible aux utilisateurs.

Un combat que Bouygues Telecom est en passe de remporter grâce à un forfait extrêmement bien pensé. Non seulement le forfait B&You donne accès à 100 Go de data en 5G, mais il le fait pour seulement 8,99 euros par mois. Une offre sans engagement, qui donne même accès à la télévision sur son smartphone.

Un forfait qui ne fait pas les choses à moitié

Ces derniers mois, quand on payait un forfait moins de 10 euros, il fallait obligatoirement faire des concessions. Pas avec le forfait B&You. Chaque mois, une enveloppe de 100 Go de données mobiles est ainsi disponible. Et sur le réseau 5G de surcroit. L’abonné bénéficie donc d’un débit jusqu’à 10 fois supérieur à celui de la 4G, avec une latence grandement réduite. Une telle quantité de data permet également de regarder 400 heures de contenu en streaming par mois sur une plateforme comme Netflix.

Le forfait B&You est aussi un bon allié pour pallier une panne de box Internet, grâce au partage de connexion. Quant aux voyageurs, ils peuvent s’appuyer sur 25 Go de données en itinérance pour naviguer sur le Web au sein de l’Europe et des DOM.

Outre la possibilité d’accéder à Internet où que l’on se trouve, l’intérêt d’un forfait mobile est de pouvoir communiquer avec ses proches et ses relations professionnelles. Pour le faire dans les meilleures conditions possibles, le forfait B&You garantit les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France, les DOM et l’Europe.

La télévision en option

Doué pour faciliter les communications, Bouygues Telecom l’est aussi pour démocratiser le divertissement. Ainsi, tous les abonnés au forfait B&You 100 Go peuvent bénéficier de l’application B.tv. Facturée 6 euros supplémentaires par mois, celle-ci agit comme un décodeur TV, sans encombrer le spectateur d’un boîtier supplémentaire.

Fonctionnant aussi bien sur un smartphone qu’une tablette ou même un téléviseur connecté, elle permet de regarder un bouquet de 70 chaînes, dont les fréquences classiques et celles issues de la TNT. Il est même possible de visionner de nombreux replays.

Une application qui a en plus le mérite d’être très ergonomique. Par exemple, les programmes regardés en direct peuvent se superposer sur d’autres applications.

L’un des prix les plus bas du marché

Continuer à payer des forfaits mobiles 10, 15, 20 euros en 2024 n’a plus aucun sens. D’autant plus si ceux-ci sont encore bloqués en 4G. Bouygues Telecom permet d’adoucir les factures mensuelles puisque son forfait 100 Go affiche un tarif de 8,99 euros par mois.

Un tarif réellement avantageux, surtout lorsque l’on sait que ce forfait est sans engagement.

Une souscription simplifiée

Toutes les démarches de résiliation et le transfert de ligne sont gérées par Bouygues Telecom. L’abonné a même la possibilité de conserver son ancien numéro lors de la souscription en fournissant son identifiant RIO.

Ensuite, il ne reste qu’à renseigner ses coordonnées et payer 1 euro correspondant au coût de la carte SIM. Au moment du transfert de ligne, les services mobiles ne sont pas interrompus.