Le forfait mobile 5G de B&You n’a jamais été aussi peu cher que maintenant

Les opérateurs n’attendent même plus la rentrée pour baisser le prix de leurs principaux forfaits. Bouygues Telecom le prouve avec son dernier forfait 5G, très généreux en data et sans engagement.

D’accord, ce sont les vacances et, par définition, c’est tout sauf le temps des démarches. Mais les opérateurs ont tellement baissé les prix de leurs forfaits 4G et 5G ces dernières semaines que vous auriez tort de passer à côté. Bouygues Telecom est le dernier en date à baisser encore le prix de son forfait mobile 5G.

Son offre est aussi simple qu’intéressante : un forfait mobile avec 100 Go de data en 5G, les appels, SMS et MMS illimités, une belle enveloppe en itinérance et bien sûr l’un des meilleurs réseaux de France. Le tout pour seulement 8,99 euros par mois, sans engagement. Ce serait dommage de payer plus cher.

Que propose le forfait 5G de B&You pour moins de 9 euros par mois ?

Le nouveau forfait 100 Go de B&You propose tout ce que l’on attend d’un bon forfait sans engagement. À savoir :

une enveloppe de 100 Go de data en 4G et en 5G sur le réseau de Bouygues Telecom ;

les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine ;

une enveloppe de 25 Go de data utilisable en Europe et dans les DOM ;

la possibilité de choisir entre une carte SIM traditionnelle ou une eSIM (elles sont à 1 euro l’une ou l’autre) ;

un tarif de 8,99 euros par mois, résiliable à n’importe quel moment.

Choisir un aussi bon forfait pour ce prix, c’est l’assurance de bénéficier d’une connexion de bonne qualité à un prix plancher. L’enveloppe de data de 100 Go est d’ailleurs plus que suffisante pour la grande majorité des Français : la moyenne de consommation de data mensuelle s’élevait en effet à 16 Go en France lors du premier trimestre de 2024.

Avec 100 Go de data en 5G chaque mois, c’est comme si vous étiez pratiquement en internet illimité. De quoi visionner des vidéos sur YouTube ou Netflix et profiter de la qualité sonore de Spotify au maximum sans jamais réellement vous soucier de votre consommation.

Souscrire à un nouveau forfait mobile, c’est finalement peu de démarches. Tout ce dont vous avez besoin ce sont :

un mandat de prélèvement SEPA et un RIB pour mensualiser le prélèvement de 8,99 euros par mois ;

votre numéro de carte bancaire pour payer la carte SIM ;

votre identifiant RIO pour effectuer la portabilité de votre numéro de téléphone.

Pour obtenir votre numéro RIO, rien de plus simple, il suffit d’appeler le 3179 (numéro gratuit). Vous tomberez sur un répondeur automatique et quelques secondes plus tard vous recevrez un SMS avec le fameux numéro.

C’est assez rare pour être souligné : la carte SIM ou eSIM n’est facturé que 1 euro au lieu des 10 euros habituels.

Il ne vous reste alors plus qu’à remplir le formulaire en ligne sur le site de B&You pour valider votre nouveau forfait et attendre quelques jours pour que votre ligne soit transférée auprès du nouvel opérateur.

Et si c’était aussi le moment de changer de box internet ?

Prendre ce forfait mobile a un dernier avantage caché : il permet d’avoir accès à un forfait internet en fibre exclusif aux clients de Bouygues Telecom, l’offre Série Spéciale Bbox. Ce forfait internet fixe est sans conteste l’une des offres les plus intéressantes du moment.

L’offre Série Spéciale Bbox est une excellente affaire également : rares sont les abonnements à moins de 30 euros par mois sans engagement.

Pour seulement 29,99 euros par mois, ce forfait sans engagement et sans hausse de prix passé un an permet de bénéficier :

d’une connexion pouvant monter à 1 Gb/s en download et 700 Mb/s en upload ;

d’une box internet avec le WiFi 6 ;

d’une Box TV 4K avec 180 chaînes.

Un rapport qualité-prix exceptionnel quand on sait qu’il faut généralement payer entre 35 et 40 euros par mois, souvent avec un engagement d’un an, pour bénéficier d’une qualité de service équivalente.