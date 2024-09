“Moins de 10 euros pour des centaines de Go, c’est fou” : voici le secret des étudiants pour payer leur forfait moins cher

Flexibles et sans engagement : ce sont les termes qui définissent le mieux les forfaits Prixtel. Avec un petit prix de 9,99 euros par mois pour 220 Go de données en 5G, l’opérateur s’appuie sur le réseau de SFR pour offrir un forfait plus que généreux sans plomber votre budget.

Septembre est de retour et la situation de votre compte bancaire est sans appel : oui, vous avez flambé pendant l’été et telle une cigale, vous voici fort dépourvue maintenant que la rentrée est venue.

Il va donc falloir faire un peu de ménage dans vos dépenses et cela passe par les factures de forfait mobile et internet. Car la question se pose : pourquoi continuer de payer une box et un forfait si l’un vous propose assez de data pour remplir les deux rôles ? Comme le forfait Le grand de Prixtel qui vous offre 220 Go de données en 5G pour 9,99 euros par mois, et plus de données si le besoin s’en fait sentir.

Le grand : un forfait capable de remplacer votre box internet

Si l’on se penche un peu sur la consommation des Français en termes de données internet, on constate que, chaque année, la facture augmente de 1 à 2 euros pour l’abonnement à la box. Le prix moyen pour accéder à internet était d’ailleurs de 36 euros par mois en 2023. Un budget conséquent, notamment lorsque l’on est étudiant. Alors qu’en soit, avec un forfait mobile solide et généreux en données, y a-t-il vraiment besoin d’investir dans une box internet ?

Le forfait Le grand, parfait pour les étudiants, mais pas que. // Source : Midjourney

Avec son forfait Le grand, Prixtel répond ainsi parfaitement à la demande puisque pour un prix de 9,99 euros par mois, l’opérateur s’engage à vous offrir 220 Go de données, le tout en 5G. Soit environ 15 fois plus que ce qui est consommé en un mois par les Français sur leur mobile.

Si vous êtes du genre à voyager, le forfait Le grand propose par ailleurs 15 Go de données utilisables dans l’UE et les DOM ainsi que les SMS et appels illimités depuis ces destinations. Une option valable également depuis la France métropolitaine.

Mieux, en cas de besoin, le forfait Le grand de Prixtel peut s’adapter et élargir son enveloppe de données pour vous accompagner dans toutes vos aventures. Une option assez inhabituelle pour être soulignée.

Un forfait qui s’adapte à vos besoins

Rares sont, en effet, sur le marché sont les forfaits qui proposent des paliers de tarification en fonction de votre consommation. Prixtel, lui, le fait et le fait bien, le tout sans engagement. L’opérateur propose justement trois paliers :

de 0 à 220 Go en 5G pour un tarif de 9,99 euros par mois ;

de 220 à 240 Go en 5G pour un tarif à 12,99 euros par mois ;

de 240 à 260 Go en 5G pour un tarif à 15,99 euros par mois.

Vous ne savez pas encore quelle sera votre consommation ce mois-ci ? Pas de panique, votre forfait s’adapte automatiquement en cas de besoin, avant de revenir à son palier de départ le mois suivant. Comme ça, pas de mauvaise surprise.

Il n’y a pas que Le grand dans la vie

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Prixtel propose également d’autres forfaits pour compléter son offre :

Le petit, allant de 50 à 70 Go de données, le tout à partir de 5,99 euros par mois ;

Le forfait Oxygène, allant de 120 à 160 Go de données en 5G, le tout à partir de 7,99 euros par mois ;

Le géant, allant de 250 à 300 Go de données, le tout à partir de 13,99 euros par mois.

Le grand est un excellent entre-deux chez Prixtel. // Source : Prixtel

Pour changer de forfait et passer chez Prixtel pour un de leurs forfaits sans engagement, il n’y a rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur le site de l’opérateur, de choisir votre forfait et de passer votre commande. Si vous souhaitez conserver votre ancien numéro, il vous suffit de vous munir de votre numéro RIO, de le communiquer à l’opérateur qui s’occupera de résilier votre précédent forfait pour le nouveau. Vous recevrez ensuite votre nouvelle carte SIM pour votre nouveau forfait en 3 à 5 jours ouvrés.