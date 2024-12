Ce forfait prépayé de 250 Go à prix mini fait déjà de l’ombre aux offres traditionnelles

Le Black Friday se poursuit chez Lebara. L’opérateur propose pendant encore quelques jours un excellent forfait 5G de 250 Go à seulement 7,99 euros. Sa particularité : une offre prépayée sans engagement, sans surcoût et surtout très flexible.

Vous pensiez que les offres prépayées étaient dépassées ? Lebara vous prouve le contraire avec ses généreux forfaits mobiles et ses prix planchers. Pour à peine 7,99 euros, l’opérateur vous donne accès à 250 Go et à une connectivité 5G, le tout sans aucun engagement.

Car voilà l’autre force de ces formules prépayées : zéro contrat à signer, zéro RIB à envoyer et zéro hors forfait. Mieux, Lebara vous accorde chaque mois la possibilité de basculer vers l’offre de votre choix, même si celle-ci est plus abordable que l’actuelle.

Une offre abordable, mais complète

Prépayé ne signifie pas limité et contraignant, bien au contraire. Les nouveaux forfaits de Lebara rassemblent tous les avantages d’une offre mobile traditionnelle et vont même plus loin en promettant davantage de flexibilité.

Source : Lebara

Dévoilé à l’occasion du Black Friday et disponible pendant encore quelques jours, son forfait de 250 Go à 7,99 euros est parmi les plus compétitifs du moment. Sur une période de 30 jours et sans engagement de durée, celui-ci vous donne accès à :

250 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 5,5 Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM ;

les appels et SMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 5G de SFR.

Au besoin, Lebara permet de recharger son enveloppe de données mobiles avec des pass Internet ou Voyages comprenant 1 à 40 Go et disponibles à partir de 4,99 euros par mois.

Au-delà d’être proposé à un prix attractif, ce forfait mobile vous épargne les mauvaises surprises en bloquant automatiquement les communications hors forfait comme les appels surtaxés. Exit donc les surcoûts inattendus en fin de mois.

Pour souscrire : pas de contrat, pas de RIB et pas de frais caché

Même s’ils peuvent être résiliés à tout moment, les offres mobiles sans engagement sont généralement adossées à un contrat. Pour y souscrire, vous devez donc fournir une série d’informations et de documents officiels. Sauf si vous optez pour le forfait 250 Go de Lebara à 7,99 euros.

Ses formules étant prépayées, l’opérateur ne vous fait signer aucun contrat et n’exige aucun RIB à la première souscription. La procédure est bien plus simple :

vous créez votre compte personnel depuis le site internet de Lebara ;

vous choisissez votre forfait ;

vous réglez la première mensualité en ligne par carte bancaire ou PayPal.

Si Lebara mise sur des prix bas, l’opérateur ne fait aucunement l’impasse sur les services habituels. En indiquant votre code RIO (accessible en appelant le 3179) et votre numéro de téléphone, vous pouvez ainsi obtenir la portabilité de votre ligne.

Une carte SIM gratuite et automatiquement créditée de 1 Go // Source : Lebara

Et contrairement à la plupart de ses homologues, Lebara ne vous facture pas l’envoi de votre nouvelle carte SIM et vous offre en bonus 1 Go de données mobiles. Aucuns frais cachés ne vous attendent donc lors de cette première commande.

À l’issue des 30 jours, vous pouvez soit mettre en pause votre forfait, soit le renouveler à l’identique, soit opter pour une autre offre Lebara. D’ailleurs, pas question de vous obliger à augmenter sans cesse votre enveloppe et ainsi votre facture, l’opérateur vous permettant aussi bien de la réduire que de l’augmenter.