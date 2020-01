RED by SFR : le meilleur forfait du moment à 60 Go passe à 12 euros par mois

Nouvelle décennie, nouvelle occasion de profiter de l’un des forfaits mobiles les plus intéressants du marché à un prix minime. RED by SFR propose ainsi son forfait 60 Go de data mobile pour 12 euros par mois, sans engagement et à vie. Avec de belles promotions sur une sélection de smartphones qui plus est.

En ce début d’année, RED by SFR n’attend pas pour appliquer un tarif réduit sur son forfait mobile à 60 Go de data. L’opérateur propose ainsi cet abonnement au prix de 12 euros par mois. Et comme toujours, cette offre est valable à vie et sans engagement. Dépêchez-vous cependant, car elle n’est valable que jusqu’au 20 janvier prochain. RED by SFR ne s’arrête d’ailleurs pas en si bon chemin. L’opérateur français profite de l’occasion pour déployer une vague de promotions sur une flopée de smartphones.

Aménagez votre forfait sans vous engager

Non content d’être généreux en matière de données mobiles, avec un confortable 60 Go par mois, le forfait RED by SFR ne creusera pas un gouffre dans vos économies, puisqu’il ne vous coûtera que 12 euros mensuels.

Mais son principal avantage ne réside pas là. En effet, là où les autres acteurs du marché ne misent que sur des promotions limitées dans le temps, souvent un an ou deux, RED by SFR applique sa réduction à vie. Autre intérêt, ce forfait mobile est sans engagement : libre à vous de le quitter quand vous le souhaitez.

L’offre de RED by SFR reste l’une des plus avantageuses du marché. Elle comprend chaque mois :

60 Go de données mobiles

Les appels et les SMS illimités en France (métropole + DOM-TOM) et en Europe

100 Go de stockage dans le Cloud SFR

Une couverture data de 8 Go en Europe en itinérance

D’autant que si ces options ne vous suffisent pas, vous avez la possibilité d’en ajouter d’autres. En effet, le forfait mobile RED by SFR est entièrement ajustable. Des offres supplémentaires, peu onéreuses, qui peuvent être activées pour une durée limitée. Sans être exhaustif, on trouve ainsi :

Les appels illimités vers les fixes européens pour 1 euro supplémentaire par mois

100 Go de données mobiles pour 8 euros supplémentaires par mois

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois

Changer de forfait : une question de minutes

Depuis que toutes les démarches sont prises en charge par RED by SFR, changer d’opérateur et donc de forfait n’est plus une tâche ingrate et contraignante.

Au moment de souscrire au forfait 60 Go de RED by SFR, il vous sera demandé de fournir votre code RIO (obtenu en composant le 3917). Grâce à cet identifiant, vous aurez la possibilité de conserver votre numéro de mobile actuel. Sinon, si vous le désirez, RED by SFR peut vous attribuer un nouveau numéro.

Une large sélection de smartphones à prix réduit

Bien conscient que le changement de forfait est souvent l’occasion d’opter pour un nouveau smartphone, RED by SFR a décidé de réduire les prix d’une liste de téléphones proposés sur sa boutique, et ce, jusqu’au 10 février prochain. Des smartphones qui s’adressent à toutes les bourses et tous les usages. Tous les smartphones sont disponibles sans obligation de souscrire à un forfait, et sont donc sans engagement.

Ainsi le Honor 20 Pro est proposé au prix de 349 euros au lieu de 499 euros, soit une réduction immédiate de 100 euros et un remboursement supplémentaire de 50 euros après achat, via une ODR.

On vous le conseille pour :

La grande polyvalence de son triple capteur dorsal

Ses performances particulièrement musclées même dans les jeux 3D

Son autonomie monstrueuse

Le très bon Samsung Galaxy S9 passe lui à 429 euros au lieu 479 euros soit une réduction immédiate de 50 euros.

On vous le conseille pour :

Son superbe écran AMOLED de 5,8 pouces à la résolution 2960 x 1440 pixels

Ses performances encore largement suffisantes en 2020

Son design particulièrement soigné

Si la marque à la pomme est plus votre tasse de thé, le récent et néanmoins excellent iPhone XS (256 Go) affiche un prix de 849 euros au lieu de 1179 euros soit une baisse immédiate de 330 euros.

On vous le conseille pour :