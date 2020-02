Pourquoi changer son forfait mobile est indispensable en 2020 ?

En une décennie, les opérateurs mobiles ont transformé leurs forfaits mobiles de fond en comble, les rendant plus accessibles, plus flexibles et surtout plus performants. C’est le cas de RED by SFR qui propose une offre mobile 60 Go à seulement 12 euros par mois, sans engagement.

Pendant trop longtemps, souscrire à un forfait mobile revenait à s’engager avec un opérateur pour une durée minimale sans avoir la possibilité de changer de forfait lorsque l’offre était plus intéressante ailleurs. Heureusement, il ne s’agit plus désormais que d’un lointain souvenir. Ainsi, RED by SFR propose non seulement son forfait mobile 60 Go pour 12 euros par mois, mais ce tarif est valable à vie et sans engagement. Une offre dont il faut profiter rapidement puisqu’elle s’achève le 17 février prochain.

Un changement simple et rapide

Depuis que RED by SFR s’occupe de toutes les démarches si vous changez de forfait mobile pour son offre à 60 Go, l’attente pour bénéficier de son nouvel abonnement ne dépasse même pas une semaine.

Pour conserver son ancien numéro, vous devrez fournir votre code RIO lors de la souscription au forfait mobile 60 Go de RED by SFR. Il vous suffit de composer le 3917 pour récupérer ce code RIO.

Un forfait sans engagement qui déborde d’options

La principale force du forfait mobile de RED by SFR est qu’il sait se montrer généreux sans creuser profondément vos économies. L’opérateur propose ainsi une enveloppe data mensuelle de 60 Go pour 12 euros. Ce tarif s’applique à vie, ce qui signifie qu’il n’augmentera pas au bout d’un ou deux ans, comme c’est souvent le cas sur le marché, et le forfait est sans engagement, vous laissant ainsi les coudées franches.

En plus de cette imposante couverture 4G, le forfait RED by SFR vous offre l’accès chaque mois :

aux appels et les SMS illimités en France (métropole + DOM-TOM) et en Europe

ne couverture data de 8 Go en Europe en itinérance

Comme si cela ne suffisait pas, RED by SFR vous offre également l’option SFR Cloud 100 Go, qui vous permet de stocker tous vos fichiers sur le serveur Cloud de SFR et ainsi alléger la mémoire de votre téléphone. Hâtez-vous cependant, car cette option n’est offerte que jusqu’au 17 février prochain.

L’autre avantage non négligeable du forfait mobile 60 Go de RED by SFR est qu’il est complètement modulable. Vous pouvez intégrer des options supplémentaires, pour une durée limitée, le tout sans faire exploser votre facture à la fin du mois. Vous pouvez bénéficier, par exemple :

Les appels illimités vers les fixes européens pour 1 euro supplémentaire par mois

100 Go de données mobiles pour 8 euros supplémentaires par mois

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois

Une vague de promotions sur les smartphones

Non content de baisser le prix de son forfait mobile, RED by SFR réduit également la facture de plusieurs téléphones sur sa boutique en ligne.

Xiaomi Mi Note 10 à 449 euros

Le Xiaomi Mi Note 10 passe ainsi à 449 euros au lieu de 549 euros grâce à une offre de remboursement de 100 euros après achat.

On vous le conseille pour :

Sa très grande autonomie qui lui permet de tenir deux jours sans problème

Sa prise en main très agréable

La polyvalence de son module photo et la bonne qualité de ses clichés

Huaweu P30 Lite à 199 euros

Le Huawei P30 Lite dégringole, lui, à 199 euros au lieu de 299 euros, soit une baisse de 100 euros dont 50 euros remboursés après l’acquisition.

On vous le conseille pour :

La présence d’une prise jack (ce qui est suffisamment rare pour le noter)

L’excellent design de la gamme P30

Une dimension photo très polyvalente

Xiaomi Mi 9 Lite à 299 euros

Quant au Xiaomi Mi 9 Lite, il voit son prix passer sous la barre des 299 euros au lieu de 329 euros, grâce à un remboursement après achat de 30 euros.

On vous le conseille pour :