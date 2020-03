Coronavirus (Covid-19) : Free Mobile booste gratuitement votre forfait

Face à l'épidémie du Coronavirus (Covid-19), Free Mobile annonce que son forfait mobile à 2€ par mois est amélioré gratuitement.

L’épidémie du Coronavirus (Covid-19) continue de gagner en importance dans l’actualité, suscitant aussi la réaction des marques dans ce qui est désormais un effort de toutes et tous pour endiguer le problème.

C’est ce qui motive la décision du groupe Iliad ce matin d’annoncer que le forfait le moins cher de Free Mobile, à 2 euros par mois, ou gratuit si vous êtes abonné Freebox, va être amélioré gratuitement pendant cette période particulière.

5 millions d’abonnés concernés

Jusqu’à la fin du mois d’avril, les 5 millions d’abonnés au forfait à 2 euros vont donc avoir le droit à 1 Go de données en 4G au lieu de 50 Mo par mois habituellement. Le changement est effectué totalement gratuitement et automatiquement.

Free précise que les collégiens, lycéens et étudiants sont très représentés parmi les abonnés à 2 euros par mois, et que cela permettra, on l’imagine, de mieux suivre l’actualité autour de l’épidémie, mais aussi les cours à distance.

