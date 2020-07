Le Samsung Galaxy A51 est à moins de 270 euros avec un forfait mobile sans engagement

Nul besoin d’attendre les soldes pour profiter d’excellents smartphones à petit prix. En marge de son forfait mobile 60 Go à 13 euros par mois, RED by SFR applique de belles promotions sur des téléphones bien équilibrés, à l’instar du Samsung Galaxy A51 qui passe à 269 euros.

Déjà familier des offres avantageuses, notamment avec son excellent forfait sans engagement 60 Go à 13 euros par mois, RED by SFR va plus loin en déployant une sacrée réduction sur l’un des smartphones les plus polyvalents de 2019. On veut bien entendu parler du Samsung Galaxy A51 qui bénéficie d’une baisse de prix de plus de 80 euros.

Le Samsung Galaxy A51 en bref :

Une superbe dalle AMOLED de 6,5 pouces

Une grosse autonomie

Une bonne polyvalence en photo

Un smartphone milieu de gamme polyvalent

Présenté en décembre dernier, le Samsung Galaxy A51 a su se placer comme un parfait successeur du déjà très bon Samsung Galaxy A50. Il reprend ainsi un design sobre, efficace, aux détails soignés, qui prouve que Samsung maîtrise toujours son sujet de ce côté-là. Le constructeur s’est même fendu de petites améliorations, telles qu’un poinçon à la place de l’encoche, pour offrir une expérience utilisateur et une prise en main beaucoup plus agréable.

C’est au niveau de l’écran que le Samsung Galaxy A51 brille le plus. Il faut dire qu’il embarque une magnifique dalle Super AMOLED de 6,5 pouces, à la définition 2 400 × 1 080 pixels. Non content de disposer d’un taux de contraste infini et d’un niveau de température maîtrisé, l’écran du Samsung Galaxy A51 applique une luminosité élevée, ce qui améliore grandement le confort de visionnage.

Les photographes en herbe trouveront sans problème leur compte avec le Samsung Galaxy A51, tant il offre une grande polyvalence photographique. Comme nous avons pu le constater dans notre test, son quadruple capteur dorsal délivre de beaux clichés, nets et détaillés, et ce dans tous les modes d’usage.Une polyvalence qui a surtout été marquée par l’arrivée d’une caméra macro particulièrement efficace.

Dans une utilisation quotidienne, le Samsung Galaxy A51 ne souffre d’aucun ralentissement grâce à son SoC Exynos 9611, ses 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il offre même la possibilité de jouer à certains jeux de manière fluide. Un bon point pour un smartphone sur ce segment tarifaire. Sans oublier qu’en s’appuyant sur sa batterie de 4 000 mAh, le Samsung Galaxy A51 jouit d’une grosse autonomie puisqu’une seule charge lui permet d’encaisser deux jours d’activité.

Pourquoi prendre le Galaxy A51 avec un forfait mobile ?

Prendre le Samsung Galaxy A51 avec le forfait mobile 60 Go de RED by SFR présente plusieurs avantages. À commencer par le fait de bénéficier d’un smartphone milieu de gamme équilibré au prix d’un téléphone situé dans l’entrée de gamme.

D’autant que, contrairement aux forfaits mobiles avec engagement, il n’est pas question ici de rembourser chaque mois le coût du téléphone en complément de son abonnement téléphonique. Le Samsung Galaxy A51 est facturé 319 euros à l’achat (qui revient à 269 euros après une ODR de 50 euros) et c’est tout. Aucun remboursement différé à l’horizon.

Un forfait sans engagement et modulable

Cela dit, le principal intérêt d’un tel combo est bien de profiter du forfait mobile sans engagement le plus intéressant du moment. L’offre mobile de RED by SFR propose ainsi une enveloppe data massive de 60 Go pour seulement 13 euros par mois. Un prix qui n’est pas amené à doubler au bout d’un ou deux ans comme pour les forfaits avec engagement. D’ailleurs, le forfait RED est sans engagement, ce qui signifie qu’il est possible de changer d’opérateur à tout instant, que ce soit au bout de 6 mois ou 10 ans. Aux 60 Go de données 4G s’ajoutent les appels illimités vers la France et les DOM, ainsi que les SMS et MMS illimités vers l’Hexagone, les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM ainsi que l’Union européenne et une itinérance 4G de 8 Go au sein de l’Europe. Mieux, malgré son prix contenu, ce forfait mobile 60 Go laisse à l’utilisateur la maîtrise totale de son offre.

En effet, RED by SFR permet à ses abonnés d’ajouter une myriade d’options à son forfait mobile, pour quelques euros supplémentaires chaque mois. Des options qui sont elles aussi sans engagement et qui peuvent donc être activées et désactivées à tout instant, sans le moindre surcoût. Sont ainsi accessibles, pêle-mêle :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois

40 Go de data supplémentaires chaque mois pour 4 euros de plus

Nous vous conseillons de jouer avec les options lors de la souscription pour vous faire votre avis sur l’offre RED by SFR.

Enfin, changer de forfait pour l’offre mobile de RED by SFR est très simple. L’opérateur s’occupe des toutes les démarches et amortit les frais de résiliation à hauteur de 100 euros, tout en s’assurant que vous n’ayez pas de lettre recommandée à envoyer. La livraison de la nouvelle carte SIM n’excède pas une semaine en moyenne, tout comme l’activation de la nouvelle ligne n’interrompt nullement les services mobiles en cours.