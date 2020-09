Ces bons plans smartphone exclusifs aux abonnés du meilleur forfait mobile 80 Go

Pour la rentrée, RED by SFR propose de faire des économies sur son forfait mobile. Son forfait 80 Go passe ainsi à 14 euros par mois seulement. L’opérateur va d'ailleurs encore plus loin en proposant de nombreux smartphones à un prix réduit.

Dans la guerre des prix à laquelle se livrent les opérateurs français, RED domine largement ses adversaires avec son forfait mobile 80 Go. Celui-ci, en plus d’être sans engagement et extrêmement simple à personnaliser, possède un atout de choix : son prix. Facturé 14 euros mensuels, le forfait mobile 80 Go de RED ne voit pas son tarif doubler dans le temps, comme c’est le cas sur la plupart des autres forfaits mobiles.

Cela dit, à l’occasion de la rentrée scolaire (et professionnelle pour les parents), RED pousse les bonnes affaires plus loin en appliquant de belles réductions sur une large sélection de smartphones. Des appareils au très bon rapport qualité-prix comme le Xiaomi Mi 9 Lite, qui bénéficie d’une baisse de prix de 40 euros.

Le Xiaomi Mi 9 lite en bref :

Des performances qui assurent une expérience sans ralentissement ;

Un écran AMOLED aux contrastes infinis ;

Une autonomie massive.

Un smartphone milieu de gamme aux caractéristiques premium

Ne vous laissez pas leurrer par son nom, si le Xiaomi Mi 9 Lite se présente comme la version allégée du Xiaomi Mi 9 classique, il n’en est pas moins un très bon téléphone de milieu de gamme aux caractéristiques très solides.

Celles et ceux qui apprécient le design du Xiaomi Mi 9 sont en terrain connu avec le Xiaomi Mi 9 Lite tant son esthétique générale ne diffère que peu de celle de son grand frère. Les reflets de son dos en verre subliment toujours le téléphone, tandis que la LED de notification située à l’arrière du smartphone lui confère un cachet original. Pour ce qui est de l’écran, il embarque une belle dalle OLED de 6,39 pouces à la définition 2 340 x 1 080 pixels. Et nul besoin de faire un tour dans les paramètres du téléphone pour ajuster les réglages tant le calibrage de l’écran est au poil, avec un taux de contraste infini.

Le Xiaomi Mi 9 lite n’est pas seulement réussi d’un point de vue esthétique, il se montre aussi très performant. En effet, grâce à son SoC Snapdragon 710, ses 6 Go de RAM et son stockage interne de 128 Go, le Xiaomi Mi 9 Lite est capable de supporter tous les usages quotidiens ainsi que les sessions de jeux sans subir le moindre ralentissement. D’autant plus que sa batterie de 4 030 mAh permet au Xiaomi Mi 9 Lite de rester éveillé deux jours d’affilée en une seule charge. Jusqu’au 14 septembre prochain, le Xiaomi Mi 9 Lite jouit d’une baisse de prix de 40 sur la boutique en ligne de RED et affiche un tarif de 259 euros, contre 300 euros habituellement.

Bien entendu, ce n’est pas le seul smartphone à bénéficier des réductions mises en place par RED. Ainsi, ce ne sont pas moins de 15 téléphones qui voient leur prix fondre, dont le Samsung Galaxy A51 5G, le Redmi Note 8T ou le OPPO A72.

Pourquoi prendre un forfait mobile sans engagement avec un smartphone ?

Pour profiter de cette belle réduction sur le Xiaomi Mi 9 lite, il suffit tout simplement de commander en le smartphone en complément du forfait mobile 80 Go de RED. Et contrairement aux forfaits mobiles avec engagement, il n’est pas question ici de rembourser chaque mois le coût du téléphone en complément du forfait mobile 80 Go de RED. Le Xiaomi Mi 9 lite est facturé 269 euros à l’achat (grâce à une réduction immédiate de 30 euros) et c’est tout. Aucun remboursement différé ne se profile à l’horizon.

Le forfait mobile plus pertinent du moment

Changer de smartphone pour le Xiaomi Mi 9 lite est l’occasion idéale pour profiter du forfait mobile sans engagement le plus intéressant du moment. L’offre mobile de RED propose ainsi une enveloppe data massive de 80 Go tous les mois, avec un débit maximum de 500 Mbits/seconde. Un tel montant de données permet de visionner jusqu’à 125 heures de contenus sur les plateformes de streaming, ou d’écouter de la musique en ligne pendant un millier d’heures.

Aux 80 Go de données 4G s’ajoutent les appels illimités vers la France et les DOM, ainsi que les SMS et MMS illimités vers l’Hexagone, les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM ainsi que l’Union européenne et une itinérance 4G de 10 Go au sein de l’Europe.

Coûtant seulement 14 euros par mois, le prix de ce forfait mobile RED n’est pas amené à doubler au bout d’un ou deux ans comme pour les forfaits avec engagement. D’ailleurs, le forfait 80 Go de RED est sans engagement, ce qui signifie qu’il est possible de changer d’opérateur à tout instant, que ce soit au bout de 6 mois ou 10 ans.

Enfin, malgré son prix contenu, ce forfait mobile 80 Go laisse à l’utilisateur la maîtrise totale de son offre et lui permet d’ajouter de nombreuses options pour une poignée d’euros supplémentaires. Des options qui peuvent être désactivées à tout moment sans le moindre surcoût. On peut ainsi bénéficier de 15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois ou encore de l’accès à 1 To dans le Cloud de SFR pour là aussi 5 euros.

Nous vous conseillons de jouer avec les options lors de la souscription pour vous faire votre avis sur l’offre RED. Sans oublier que souscrire au forfait mobile de RED est simple comme bonjour. L’opérateur s’occupe des toutes les démarches en s’assurant que vous n’ayez pas de lettre recommandée à envoyer. La livraison de la nouvelle carte SIM n’excède pas une semaine. Quant à l’activation de la nouvelle ligne, elle s’effectue sans l’interruption des services mobiles en cours.