Forfait mobile : et un iPhone 8 reconditionné gratuit avec, ça vous dit ?

L’opérateur RED vous donne une nouvelle chance de profiter gratuitement d’un iPhone 8 reconditionné (grade A) en complément de son offre mobile 100 Go. Un avantage non négligeable pour accompagner ce forfait à moins de 20 euros.

180 euros. Voilà ce que vous permet d’économiser RED en offrant un iPhone 8 reconditionné (grade A) pour toute nouvelle souscription à son forfait mobile 100 Go. Sans oublier les économies mensuelles puisque celui-ci profite d’une promotion immédiate de 5 euros, ce qui fait tomber son prix à 15 euros par mois au lieu de 20 euros. Une économie annuelle qui culmine à 60 euros. Attention, cette offre est limitée dans le temps puisqu’elle se termine le 21 juin prochain.

Un iPhone toujours aussi intéressant en 2021

Trois ans après son arrivée sur le marché, l’iPhone 8 reste un excellent smartphone milieu de gamme. Ses performances sont toujours au rendez-vous, grâce à sa puce Bionic A11. Il délivre une expérience utilisateur fluide, même dans les applications et les jeux gourmands. Mieux, Apple continue de mettre à jour son smartphone puisque celui-ci profite de la dernière version d’iOS 14 et va bientôt bénéficier de la prochaine mise à jour vers iOS 15 dans les semaines à venir.

L’iPhone 8 est une lettre d’amour aux fans de la marque à la pomme puisqu’il est le dernier smartphone à embarquer le design iconique des iPhone. Vous êtes donc en face d’un smartphone compact, aux bords arrondis et aux détails soignés, particulièrement agréable à prendre en main. Son écran Retina de 4,7 pouces à la définition 1334 x 750 pixels offre une belle qualité d’affichage.

Si on le compare aux iPhone récents, l’iPhone 8 est à la traine au niveau de la dimension photo. Pourtant, l’iPhone 8 joue la carte de la sobriété pour la partie photo. Son unique capteur dorsal de 12 mégapixels est parfaitement calibré et capture des clichés de grande qualité. Et ce quel que soit le niveau de luminosité ambiante.

Quel est l’état de l’iPhone 8 reconditionné de RED ?

Proposé dans sa version gris sidéral, l’iPhone 8 reconditionné est en parfait état de marche. RED vérifie pas moins de 30 points différents pour s’assurer que les iPhone 8 reconditionnés correspondent à un niveau de certification A.

Ils ne montrent presque aucun signe d’un usage précédent, leur autonomie est maximale (la batterie est remplacée si ce n’est pas le cas) et les potentielles micro-rayures ne sont visibles qu’à moins de 20 cm.

Que comprend le forfait mobile 100 Go de RED ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le forfait 100 Go de RED est ultra complet. Facturé 15 euros par mois, il demande un engagement minimum de 24 mois pour bénéficier de l’iPhone 8 reconditionné gratuit. Cela dit, son prix ne doublera pas au bout d’un ou deux ans.

Ce forfait mobile 100 Go vous donne tous les mois accès :

à 100 Go de data 4G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

12 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe ;

La carte SIM à 1 euro au lieu de 10 euros.

RED s’occupe de toutes les démarches lors du changement d’opérateur. Il est possible de conserver son ancien numéro, en fournissant son code RIO sur le site de RED lors de la souscription. Enfin, le passage chez RED se fait sans la moindre interruption des services mobiles, ce qui vous permet de profiter de votre smartphone en continu.