Spécialiste du CPL, Devolo n’en démord pas et continue d’améliorer sa gamme de produits avec l’arrivée d’un kit capable de diffuser un réseau Wi-Fi 6. On décortique ses performances dans ce test du kit Devolo Magic 2 WiFi 6.

Nous avions déjà testé une solution CPL Devolo avec Wi-Fi et avions pu alors constater les très bonnes performances en sans-fil. Typiquement, la liaison sans-fil offrait de meilleures performances que le CPL, ce qui interrogeait sur la pertinence de cette technologie sur ce type de produit.

Nul doute qu’avec ce kit Devolo Magic 2 WiFi 6, le constat devrait être le même puisqu’on profite d’un fonctionnement similaire, mais avec cette fois la possibilité de diffuser un réseau en Wi-Fi 6, censé offrir de meilleures performances. On décortique tout cela dans ce test complet du kit Devolo Magic 2 WiFi 6.

Devolo Magic 2 WiFi 6 Fiche technique

Modèle Devolo Magic 2 WiFi 6 Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Débit Wi-Fi Maximal 1.8 Gbit/s Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de port Ethernet 2 Débit Ethernet maximal 1 Gbit/s Sécurité réseau WPA2 Prix 239 € Fiche produit

Devolo Magic 2 WiFi 6 Design et ergonomie

Le kit Devolo Magic 2 WiFi 6 diffère quelque peu du kit Mesh WiFi 2 que nous avions testé il y a quelques mois. En effet, ici l’ensemble se compose d’un premier boitier CPL classique à raccorder au réseau Ethernet et d’un ou plusieurs boitiers CPL capable quant à eux de diffuser un réseau Wi-Fi 6.

Nous avons ici reçu le kit « multiroom » qui propose au total 3 boitiers dont 2 dédiés à la diffusion du réseau sans-fil et qui formeront ainsi un réseau maillé destiné à remplacer ou étendre celui de votre box internet. Malgré ces quelques différences, les boitiers restent très similaires.

Le boitier de raccordement est légèrement plus compact que les deux autres et ne dispose que d’un unique port RJ45 (1 Gb/s) qu’il conviendra de connecter à votre réseau existant (à votre box internet en général). La connexion pourra se faire à l’aide de l’unique câble fourni dans la boite.

Les deux boitiers « Wi-Fi » sont quant à eux parfaitement identiques à ceux que nous retrouvions dans le kit Mesh WiFi 2. Un peu plus imposants, ils disposent de 2 boutons lumineux en façade qui permettant de connaitre leur état tout en pouvant activer certaines fonctionnalités. Ils sont également pourvus de 2 ports RJ45 (1 Gb/s) permettant d’y raccorder des appareils en filaire.

Comme toujours chez Devolo, tous les boitiers en plastique blanc sont équipés d’une prise gigogne qui évite de « perdre » la prise électrique sur laquelle ils sont branchés. Malgré cela, les appareils restent relativement imposants et pourront poser problème derrière un meuble ou si les prises sont proches. Un point à prendre en compte avant de choisir leur emplacement.

Pour rappel, les boitiers « Magic » ne sont compatibles qu’avec le standard G. hn, de fait ils ne sont compatibles qu’avec les derniers boitiers estampillés « Magic » de la marque. Il ne sera donc pas possible de compléter un réseau existant basé sur le standard HomePlug.

Devolo Magic 2 WiFi 6 Configuration

L’interface d’administration n’étant (toujours) pas sécurisée chez Devolo, elle est donc accessible directement via un navigateur internet ou via l’application dédiée sur Android et iOS. Une fois branchés, les différents boitiers sont détectés automatiquement et aucune étape de configuration n’est nécessaire.

L’interface, bien que plutôt claire reste assez limitée en option et ces équipements ne pourront logiquement pas remplacer un routeur dédié (ou votre box). Pour tout savoir sur les possibilités offertes par l’interface, nous vous invitons à consulter notre test du kit Devolo Mesh WiFi qui offre les mêmes possibilités.

Devolo Magic 2 WiFi 6 Performances en CPL

En CPL, les performances brutes sont très correctes lorsque les deux boitiers sont branchés sur la même prise électrique puisque l’on atteint un débit de presque 500 Mb/s. Cette situation ne représentant pas un véritable usage, nous avons fait différentes mesures à plusieurs endroits de notre appartement. Les tests ont donc été réalisés sur une installation électrique qui date de 2012 et tous les points de mesure sont séparés par un disjoncteur différentiel.

Les mesures réalisées sont très similaires à ce que nous avions pu mesurer sur le kit Mesh WiFi 2. On profite ici de performances plutôt moyennes avec un débit qui atteint au mieux environ 260 Mb/s en moyenne sur une minute. Très suffisant pour les plupart des usages, ce débit reste néanmoins plutôt décevant par rapport à ce que peut proposer une liaison Wi-Fi.

Comme toujours, on rappelle que la qualité de la liaison CPL sera complètement dépendante de votre installation électrique ainsi que de tous les appareils qui y sont branchés et qui auront tous une incidence. Durant nos mesures, le débit le plus bas n’est pas tombé en dessous des 110 Mb/s de moyenne sur un test d’une minute.

Devolo Magic 2 WiFi 6 Performances en Wi-Fi

Pour pouvoir tester les performances brutes du réseau Wi-Fi 6 diffusé par le kit et ne pas être bridés par la liaison CPL, nous avons utilisé un seul boitier Wi-Fi et y avons raccordé un PC en filaire. Celui-ci fera office de serveur iperf et nous utilisons ensuite un PC portable en client qui sera quant à lui connecté au réseau Wi-Fi diffusé par le boitier Devolo. Notez qu’un seul et unique boitier Wi-Fi a été utilisé durant les tests de débit, le second permettant simplement d’étendre la couverture.

Le test sera comme toujours réalisé en conditions idéales (à environ 1 mètre sur boitier) puis dans une autre pièce et ensuite en extérieur pour vérifier la portée et la puissance du signal. Nous réaliserons également un test de débit en condition optimale avec un appareil Wi-Fi 5 (un iPad Pro en l’occurrence).

Notre test de référence en Wi-Fi nous permet d’obtenir un débit très correct de presque 800 Mb/s en upload et un tout petit peu moins en download. Sur ce point, le kit Devolo est un très bon élève et parvient à offrir des débits similaires à certaines solutions dédiées telles que le kit Orbi RBK352 de Netgear.

En changeant de pièce, le débit se maintient aisément autour des 600 Mb/s, ce qui est une nouvelle fois excellent. En extérieur, les ondes 5 GHz ont logiquement plus de mal à passer le mur porteur qui fait alors chuter le débit entre 200 et 300 Mb/s. Rien de bien surprenant à ce niveau-là et on reste sur des valeurs très correctes.

Enfin, un test avec notre iPad en Wi-Fi 5 nous permet de flirter avec les 600 Mb/s dans des conditions optimales (environ 1 mètre de distance). Là encore, nous saluons les bonnes performances de la solution de Devolo bien que notre ressenti reste le même : le Wi-Fi s’en sort beaucoup mieux que le CPL.

Pire encore, la liaison Wi-Fi est finalement bridée par la technologie CPL puisque nous ne pourrons profiter des débits mesurés ici que lorsque les appareils sont connectés au même boitier Devolo. Dès lors que le flux de données passera par le réseau électrique, le débit sera limité par le CPL…

Devolo Magic 2 WiFi 6 Prix et disponibilité

Le kit Devolo Magic 3 WiFi 6 « Multiroom » composé de 3 boitiers est proposé au prix conseillé de 399,90.

Le kit composé de 2 boitiers est quant à lui disponible au prix conseillé de 239,90 euros.