Oppo Reno 2 ou Xiaomi Mi Note 10 : lequel est le meilleur smartphone ?

Si vous souhaitez acheter un smartphone à un prix allant de 450 à 500 euros, vous tomberez certainement sur l'Oppo Reno 2 et le Xiaomi Mi Note 10. Lequel de ces deux smartphones est le meilleur ? On vous donne notre avis, point par point.

En fin d’année dernière, le segment des smartphones autour de 500 euros s’est réveillé d’un coup avec l’arrivée coup sur coup de deux concurrents sur le marché, l’Oppo Reno 2 et le Xiaomi Mi Note 10. Deux smartphones dotés de la même puce Snapdragon 730G, orientés tous les deux vers la photo, mais avec de nombreux arguments à faire valoir. Design, autonomie, performances, photo, logiciel et écran, nous allons voir point par point lequel est le meilleur smartphone.

Fiches techniques des 2 smartphones

Modèle Oppo Reno 2 Xiaomi Mi Note 10 Version de l'OS Android 9.0 Android 9.0 Interface constructeur ColorOS MIUI Taille d'écran 6.5 pouces 6.47 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 401 ppp 398 ppp Technologie OLED OLED SoC Snapdragon 730G Snapdragon 730G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 618 Qualcomm Adreno 618 Mémoire vive (RAM) 8 Go 6 Go, 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 5 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 20 Mpx

Capteur 5 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4000 mAh 5260 mAh Dimensions 74.3 x 160 x 9.5mm 74.2 x 157.8 x 9.7mm Poids 189 grammes 208 grammes Couleurs Noir, Bleu Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Prix 499€ 469€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Sur le papier, les deux smartphones proposent des caractéristiques assez proches avec un écran OLED de même taille, une même puce Snapdragon 730G, quatre ou cinq appareils photo au dos. On notera cependant une différence de taille au niveau de la batterie, de 4000 mAh sur l’Oppo Reno 2, et de 5260 mAh sur le Mi Note 10. Reste à voir dans le détail quelles sont les différences concrètes entre les deux modèles.

Un Oppo Reno 2 original, mais lisse

Les smartphones d’Oppo et Xiaomi proposent deux versions bien différentes en termes de design. En façade, l’Oppo Reno 2 arbore ainsi un design assez original. Son écran de 6,5 pouces n’est ainsi découpé par aucune encoche, pas plus que par un poinçon pour l’appareil photo. La caméra selfie est en fait logée dans une partie mécanique en forme d’aileron de requin, signature de la gamme Reno d’Oppo.

Au dos, l’Oppo Reno 2 joue aussi sur la sobriété. Le smartphone a beau être équipé de quatre appareils photo, aucun ne dépasse du châssis. Pratique pour éviter que le smartphone ne soit bancal lorsqu’on l’utilise à plat sur un bureau. Sur la tranche inférieure, l’Oppo Reno 2 est doté d’une prise USB-C et d’une prise casque en plus du haut-parleur. On va également retrouver un tiroir pour double carte nano-SIM ou carte nano-SIM+carte microSD.

De son côté, le Xiaomi Mi Note 10 fait bien plus dans le classique. En façade, on retrouve un écran de 6,47 pouces cette fois découpé d’une petite encoche en forme de goutte d’eau. Au dos, le module photo est cette fois bien plus visible, situé à la verticale en haut à gauche et intégrant pas moins de cinq appareils photo. Et cette fois, le smartphone est clairement bancal à plat. On retrouve par ailleurs une prise USB-C et une prise casque sur la tranche inférieure. Enfin, si l’on peut intégrer deux cartes nano-SIM, impossible d’étendre le stockage par carte microSD.

Sur le design, on aura tendance à privilégier l’Oppo Reno 2. Non seulement l’écran n’est pas découpé, mais le smartphone est bien plus lisse avec son dos sans excroissance, et on appréciera la possibilité d’étendre le stockage.

Deux excellentes dalles OLED

Les deux smartphones sont dotés d’écrans OLED avec des diagonales très proches de 6,5 pouces pour l’Oppo Reno 2 et de 6,47 pouces pour le Xiaomi Mi Note 10. Par ailleurs, le smartphone d’Oppo propose une définition de 2400×1080 pixels, plus allongée que l’écran de Xiaomi avec ses 2340×1080 pixels. Enfin, la densité de pixels est là aussi très proche avec 401 pixels par pouce pour le Reno 2, contre 398 pixels par pouce pour le Mi Note 10.

Sur les mesures d’écran, on constate que l’Oppo Reno 2 propose une très bonne luminosité de 538 cd/m². Il permet par ailleurs d’afficher 101 % du spectre colorimétrique DCI-P3 et, même s’il propose une température des blancs assez froide, à 7406K, on peut la réchauffer à 6521K — très proche de la température de référence à 6500K — en passant à la température la plus chaude possible.

De son côté, le Xiaomi Mi Note 10 peut quant à lui monter à une luminosité de 572 cd/m², là aussi très bonne. Son écran permet lui aussi de couvrir l’ensemble de l’espace colorimétrique DCI-P3, à 104%, et est lui aussi très froid par défaut, avec une température mesurée à 7500K. On pourra cependant là aussi le réchauffer dans les paramètres d’affichage.

Sur la qualité de l’écran, on a donc deux smartphones avec un très bel affichage, qu’il s’agisse de la luminosité maximale, de la couverture colorimétrique ou de la fidélité des couleurs. On accordera néanmoins le point au Mi Note 10 de Xiaomi pour sa luminosité maximale un poil plus élevée.

MIUI face à ColorOS

Au niveau de l’interface, les deux smartphones proposent un logiciel bien différent avec ColorOS 6.1 adossé à Android 9.0 Pie pour l’Oppo Reno 2, et MIUI 11 basé sur Android 9.0 Pie pour le Xiaomi Mi Note 10. On a donc deux smartphones utilisant la version précédente d’Android, et non pas Android 10, du moins d’ici de futures mises à jour.

Pour l’Oppo Reno 2, on sait que le constructeur chinois a fait quelques efforts pour son interface ColorOS. Néanmoins, cela n’est pas suffisant et il reste quelques erreurs dans les traductions et l’agencement est encore assez fouilli dans les options. On apprécie cependant les choix de personnalisation comme le réglage de la barre de navigation, l’intégration d’un tiroir d’applications optionnel ou la sécurisation des applications par lecteur d’empreintes digitales.

De son côté, le Xiaomi Mi Note 10 s’en sort très bien grâce à la dernière version de MIUI. Si les paramètres sont toujours aussi nombreux et compliqués à appréhender, on apprécie là aussi les nombreuses options de personnalisation, le thème sombre global ou l’écran Always-on. C’est surtout le tiroir d’applications qui va manquer à l’appel, mais il reste possible d’installer un lanceur d’applications.

De base, on aurait tendance à privilégier le Xiaomi Mi Note 10 pour son interface logicielle. Cependant, l’absence de tiroir d’application peut être un frein pour certains, alors qu’il est proposé en option sur l’Oppo Reno 2. Les deux smartphones s’en tirent donc avec un match nul sur cette manche.

Le Snapdragon 730G face au… Snapdragon 730G

Les deux smartphones sont équipés du même SoC, à savoir le Snapdragon 735G de Qualcomm, une puce milieu de gamme qui se veut néanmoins assez performante pour les jeux 3D. À côté, on retrouve 6 Go de RAM pour le Xiaomi Mi Note 10 et 8 Go de RAM pour l’Oppo Reno 2.

Les deux smartphones s’en tirent sans peine dans la navigation au sein des menus ou des applications, dans les jeux 2D et même dans les jeux 3D. Néanmoins, malgré cette puce, impossible de passer Fortnite à une qualité épique ou élevée, puisqu’Epic Games accorde l’accès à ces niveaux directement côté serveur.

Xiaomi Mi Note 10 Oppo Reno 2 SoC S730G S730G AnTuTu 8.x 257 684 263 099 PCMark 2.0 7 329 7 257 3DMark Slingshot Extreme 2 401 2 395 Lecture / écriture séquentielle 498 / 244 Mo/s 470 / 201 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 26,6k / 30,2k IOPS 36,3K / 57,6K IOPS

Avec une session de benchmarks, on constate, fort logiquement, que les deux smartphones font jeu égal. Il n’y a que sur les tests d’écriture et de lecture que l’Oppo Reno 2 s’en sort un peu mieux. Dans l’ensemble, c’est donc un match nul sur ce point entre les deux smartphones.

Quatre ou cinq appareils photo du dos

Les deux smartphones sont taillés pour la photo, avec quatre appareils au dos de l’Oppo Reno 2, et cinq à celui du Xiaomi Mi Note 10.

Oppo Reno 2 :

Appareil principal de 48 mégapixels (f/1,7)

Appareil zoom x2 de 13 mégapixels (f/2,4)

Appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

Capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4)

Xiaomi Mi Note 10 :

Appareil principal de 108 mégapixels (f/1,69)

Appareil zoom x2 de 12 mégapixels (f/2,0)

Appareil zoom x5 de 5 mégapxiels (f/2,0)

Appareil ultra grand-angle de 20 mégapixels (f/2,0)

Appareil macro de 2 mégapixels

Sur le papier déjà, on constate que le Xiaomi Mi Note 10 propose un module photo bien plus complet, puisqu’il ajoute un téléobjectif avec zoom optique x5 au simple zoom x2. De plus, si Oppo s’est contenté d’un appareil dédié au flou d’arrière-plan, Xiaomi propose quant à lui un objectif conçu pour la photo macro, bien plus utile au quotidien, tout en gérant de manière logicielle la profondeur de champ pour le mode portrait.

Ci-dessous, retrouvez la photo de l’Oppo Reno 2 à gauche, et celle du Xiaomi Mi Note 10 à droite :

Oppo Reno 2 Xiaomi Mi Note 10

En plein jour, les deux smartphones parviennent sans peine à gérer les hautes plages dynamiques. On notera cependant que la photo du Xiaomi Mi Note 10 est bien plus détaillée grâce à son capteur principal de 108 mégapixels.

Oppo Reno 2 Xiaomi Mi Note 10

En basse lumière, le Xiaomi Mi Note 10 s’en tire là encore mieux que l’Oppo Reno 2 grâce à des clichés plus lumineux et surtout mieux détaillés. Là où le smartphone d’Oppo a tendance à mélanger le feuillage des arbres dans une forme indistincte, celui de Xiaomi permet de mieux les voir individuellement.

Oppo Reno 2 Xiaomi Mi Note 10

Pour le mode portrait, malgré l’absence de capteur dédié, le Xiaomi Mi Note 10 s’en tire haut la main. Il propose des images bien détaillées avec des mèches de cheveux bien découpées de l’arrière-plan.

Dans l’ensemble, que ce soit en basse lumière, en mode portrait ou avec la polyvalence des différents objectifs, c’est donc le Xiaomi Mi Note 10 qui remporte cette manche, notamment grâce à des clichés mieux détaillés grâce à son capteur de 108 mégapixels.

De très bonnes autonomies

L’Oppo Reno 2 est doté d’une batterie de 4000 mAh. Le smartphone est par ailleurs fourni avec un chargeur 20W. De son côté, le Xiaomi Mi Note 10 intègre un accumulateur conséquent de 5260 mAh, avec un chargeur 30W. Aucun des deux smartphones n’est cependant compatible avec la charge sans fil.

Concrètement, malgré cette différence conséquente entre les deux batteries, le smartphone d’Oppo a réussi à faire aussi bien que celui de Xiaomi sur notre test d’autonomie ViSer. Le Reno 2 a ainsi mis 13h34 avant de passer de 100 % à 10 % de batterie, quand il aura fallu 13h29 pour le Mi Note 10. À l’usage, les deux smartphones permettent allégrement de passer les deux jours d’autonomie, même si le Xiaomi Mi Note 10 permet d’aller encore un peu plus loin.

Sur la charge rapide, le Mi Note 10 fait là aussi mieux avec son chargeur 30 W, contre 20 W chez Oppo. C’est surtout sur ce point que l’on va donc accorder la manche au Xiaomi Mi Note 10, même si le Reno 2 n’a pas à rougir de ses performances, loin de là.

Lequel choisir entre l’Oppo Reno 2 et le Xiaomi Mi Note 10 ?

Lorsqu’on fait le compte des points, on constate que l’Oppo Reno 2 remporte la manche du design quand le Xiaomi Mi Note 10 est devant pour la photo, l’écran et l’autonomie. Les deux smartphones arrivent cependant à égalité sur les performances et le logiciel.

C’est donc bel et bien le Xiaomi Mi Note 10 qui vient gagner l’ensemble du match avec trois points contre un. Surtout, le smartphone de Xiaomi est devant sur des critères assez important comme l’autonomie ou la photo. Néanmoins, chacune de ces manches s’est révélée assez disputée et, dans l’ensemble, difficile de médire sur l’Oppo Reno 2 qui reste lui aussi un bon smartphone. Il est simplement moins bon que le Xiaomi Mi Note 10.

Si vous hésitez encore entre l’un et l’autre, n’hésitez pas à vous tourner vers les tests complets :

Prix et disponibilité

L’Oppo Reno 2 est disponible autour de 480 euros environ. Pour ce prix, vous pourrez le trouver avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

De son côté, le Xiaomi Mi Note 10 peut être trouvé au même prix, autour de 485 euros, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.