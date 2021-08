PS5 plus légère, bye bye le Pixel 5 et les péages sur Google Maps – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 23 août : un nouveau modèle de PlayStation 5, la fin de deux smartphones Pixel et une nouveauté sur Google Maps. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

PS5 : une version plus légère débarque

Sans faire de vague, Sony a lancé une nouvelle PlayStation 5. Qu’a-t-elle de différent par rapport aux précédents modèles ? Cette PS5 se veut plus légère et commence à débarquer dans des marchés en dehors du Japon — bientôt en France ? Il ne s’agit pas d’une version Slim, mais la conception est tout de même agréablement plus habile.

Clap de fin pour les Pixel 5 et 4a 5G

Le Pixel 5a a été officialisé et les Pixel 6 et 6 Pro ont été confirmés (mais pas encore dévoilés en bonne et due forme). Pour se concentrer sur ce programme animé, Google a confirmé qu’il n’allait plus vendre de Pixel 5 et de Pixel 4a 5G après que les stocks seront terminés.

Les péages bientôt sur Google Maps

Un message aperçu par des utilisateurs du programme bêta de l’application de cartographie laisse entendre que Google Maps va bientôt afficher le prix total des péages sur votre trajet. Cette fonction existe par ailleurs déjà sur Waze.

Notre vidéo du jour : Apple et la confidentialité

