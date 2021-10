Facebook KO, Windows 11 OK et la Nintendo Swich OLED – L’essentiel de l’actu de la semaine

Le monde de la tech a été particulièrement secoué cette semaine après les déboires de Facebook, mis hors service pendant de longues heures, Windows 11 dans les starting-blocks et la Nintendo Switch OLED est désormais une réalité. Retour sur une semaine chargée en actualité

Panne massive chez Facebook

La semaine a démarré dans la panique totale chez Facebook et ailleurs. Lundi soir, la firme de Mark Zuckerberg a été pratiquement rayée d’internet après une panne qui a mis KO tous ses services (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp et même Oculus ainsi que les services se servant de son identification). Et l’on en sait un peu plus désormais sur l’incident qui a mis hors service le géant des réseaux sociaux pendant plus de six heures.

Windows 11 est disponible

Depuis ce mardi 5 octobre, Windows 11 est disponible au téléchargement pour tous les appareils compatibles. Un nouveau système « familier et accueillant », nous a promis Panos Panay, l’homme derrière les produits Surface et désormais Windows 11. Un nouvel OS que nous avons testé et pour lequel nous vous proposons aussi pléthores de tutoriels pour bien démarrer.

Nintendo lance sa Switch OLED

Elle est enfin là : la Nintendo Switch OLED. La firme japonaise renouvelle sa gamme de consoles hybrides avec l’arrivée d’un modèle avec un écran plus grand, une meilleure autonomie que la première itération, une station d’accueil avec plus de possibilités et un prix également qui voit plus haut. Les ajouts valent-ils le coût du changement ? Nous avons apprécié ce coup de frais qui pourrait cacher plus d’un tour dans son sac…

Les tests de la semaine :

Le volant Yok de Tesla

Nous avons passé plusieurs semaines avec un volant Yoke installé sur une Tesla Model 3. Est-ce un changement intéressant une fois l’effet de la nouveauté dissipé ou alors préférerions-nous revenir sur un volant traditionnel ? Réponse en test.

L’iPhone 13 Pro Max

Après l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, nous avons testé l’iPhone 13 Pro Max. Le plus grand des smartphones Apple, mais celui désormais qui affiche la plus grosse autonomie, l’une des meilleures du marché, ainsi qu’un écran 120 Hz de haute volée. De quoi en faire l’un des tout meilleurs appareils de l’année ?

La vidéo de la semaine

