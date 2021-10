Nintendo Switch OLED : le dock aurait une sortie 4K 60 FPS… qu’est-ce que ça veut dire ?

Un Youtubeur a démonté le dock de la Switch OLED. Il a trouvé un port HDMI capable de diffuser un signal en 4K 60FPS. Que peut-on déduire de cette découverte ?

Selon les observations du Youtubeur Nintendo Prime, le dock de la Nintendo Switch OLED est capable de sortir une image 4K en 60 FPS.

Le vidéaste base ses allégations sur un démontage du dock en question, qu’il a pu se procurer avant la sortie officielle de la console 8 octobre 2021. Il explique dans une vidéo que le dock possède un contrôleur de port HDMI 2.0, obligatoire pour produire 4K/60FPS. L’ancien dock était pour sa part équipé d’un port 1.4.

Autre détail intéressant : le nouveau câble HDMI livré avec la console est lui aussi compatible HDMI 2.0.

Donc… La Switch OLED est compatible 4K ?

Pas vraiment. La console en elle-même, avec sa puce Tegra X1 basée sur une architecture ARM n’est pas capable d’upscaler l’image en 1080 vers la 4K.

La présence d’équipements compatibles 4K sur le dock de la nouvelle Switch OLED peut donc amener à trois interprétations plus ou moins fantasques, et plus ou moins optimistes quant aux ambitions de Nintendo :

Une future Switch 4K dans les cartons ?

La première interprétation qu’on peut se permettre est aussi la plus optimiste. Nintendo Prime avance lui-même cette hypothèse.

L’existence d’un dock 4K pourrait vouloir dire que Nintendo, comme l’avançait encore récemment Bloomberg, travaille bien toujours sur une Switch Pro compatible 4K, possiblement capable de gérer le DLSS ou tout autre technique d’upscaling. Précisons que Nintendo a nié par deux fois l’existence d’un tel projet, encore très récemment.

Certains considéreront sans doute aussi que ce port HDMI 4K constitue une preuve d’un projet avorté de Switch Pro. La vérité est que nous n’en savons rien.

Le streaming en 4K sur la Switch

Depuis le lancement de sa console, Nintendo a répété à plusieurs reprises son refus de faire de la Nintendo Switch autre chose qu’un appareil dédié au jeu. Si YouTube a fini par se frayer un chemin sur la Switch, les plateformes de SVoD ne possèdent pas d’applications dans le Nintendo Store.

Ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain. Si la diffusion de contenus vidéos en 4K se trouve dans les tablettes de Nintendo, cela pourrait expliquer la présence d’un port HDMI compatible 4K/60FPS. Mais rien n’est moins sûr, là encore.

Un port HDMI compatible 4K, ça coûte moins cher

La thèse la plus probable est bien souvent la moins excitante. C’est ici encore le cas.

Il est tout simplement possible qu’un dock équipé pour la 4K coûte aujourd’hui moins cher à produire qu’un dock dédié au 1080p. À une ère où la plupart des téléviseurs passent à l’UHD, ce ne serait pas étonnant. Il en va de même pour le câble livré avec la console.