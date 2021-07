Nintendo n’a « aucun projet de lancement d’un autre modèle » de Switch « pour le moment »

Nintendo veut couper court aux rumeurs d'une Switch Pro non annoncée. Au passage, la firme revient également sur un article de Bloomberg qui attribuait une marge de 40 dollars à la Switch OLED.

Après l’annonce, la défense. La semaine dernière, Bloomberg a écrit que le Switch OLED ne coûtait que 10 dollars de plus à produire que le premier modèle de Nintendo Switch. Or, étant donné que le modèle OLED est vendu 50 dollars de plus en moyenne, cela revenait à dire que Nintendo aurait profité d’une belle marge supplémentaire de 40 dollars par rapport à la première mouture de sa console.

Manifestement gêné par cette affirmation, Nintendo est sorti de son silence habituel. La firme japonaise s’est fendue de deux tweets pour se justifier.

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2) — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021

« L’affirmation est incorrecte »

Dans le premier, Nintendo revient sur cette question de la marge du modèle OLED :

Un reportage du 15 juillet 2021 affirmait que la marge bénéficiaire de la Nintendo Switch (modèle OLED) augmenterait par rapport à celle de la Nintendo Switch. Afin de garantir une bonne compréhension de la part de nos investisseurs et de nos clients, nous tenons à préciser que cette affirmation est incorrecte.

A priori donc, la somme énoncée par Bloomberg ne serait pas la bonne.

Commentaire des rumeurs

Au passage, la firme nippone en profite pour répondre aux rumeurs d’une Switch Pro qui serait encore dans les cartons. À l’annonce de la Switch OLED, nombreux ont été les fans déçus d’apprendre que les rumeurs d’une console avec une compatibilité 4K étaient contredites. Certains ont même affirmé que la Switch Pro était bien réelle, mais juste pas encore annoncée.

Pour couper court aux rumeurs, Nintendo préfère ajouter dans un second tweet : « Nous souhaitons également préciser que nous venons d’annoncer que la Nintendo Switch (modèle OLED) sera lancée en octobre 2021 et que nous ne prévoyons pas de lancer un autre modèle pour le moment. »

Pirouette et sémantique

A priori, après une telle déclaration, on serait tenté de penser que Nintendo a remis les pendules à l’heure et que plus aucune rumeur d’un nouveau modèle ne sera audible désormais.

C’est un peu plus compliqué. En écrivant « nous ne prévoyons pas de lancer un autre modèle pour le moment », Nintendo ne s’engage à rien du tout. Pour être clair, si demain, Nintendo prévoit le lancement d’un nouveau modèle, cela ne viendra pas contredire cette affirmation, étant donné qu’hier, la firme disait la vérité lorsqu’elle écrivait qu’elle ne prévoyait pas de lancement. Une petite pirouette sémantique donc.

Cela n’interdit pas non plus à la marque derrière Super Mario de prototyper des consoles, puisqu’entre une idée et un projet de lancement, il y a bien sûr une vraie différence sur laquelle cette déclaration joue habilement.