Les clients de la néobanque Revolut peuvent désormais personnaliser leur carte bancaire

Revolut a annoncé la possibilité pour ses nouveaux clients en offre payante d'obtenir une carte entièrement personnalisée. Pour cela, la néobanque d'origine britannique met en place un outil de création directement dans l'application.

Vous avez toujours voulu avoir une carte bancaire unique avec votre Pokémon préféré ou simplement une photo de votre animal domestique en compagnie d’emojis et de textes inspirants ? Sachez que Revolut a annoncé ce mercredi le lancement de cartes personnalisées pour ses clients en France, ainsi qu’à travers l’Europe et le Royaume-Uni.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients actuels et futurs de créer un design de leur choix qui sera imprimé ou gravé en monochrome sur leur carte.

Sortir sa carte va devenir un plaisir

Si de nombreuses banques proposent déjà des visuels uniques de cartes, le plus souvent par l’intermédiaire de collaborations avec des artistes ou des licences, très peu permettent la création de sa propre carte bancaire, en tout cas pas de manière aussi poussée. Revolut va plus loin en permettant de concevoir sa propre carte directement dans l’application via un outil dédié.

Depuis l’application, l’outil est accessible via un nouveau menu. Celui-ci permet en premier lieu de choisir la couleur et le type de carte en fonction de la sa souscription. Les clients Plus sont limités à une seule couleur tandis que les clients Premium bénéficient d’une gamme étendue avec un design de carte plus épuré, en gris sidéral, argent ou or rose (merci Apple). Les clients Metal peuvent passer directement par une carte exclusive en… métal de 18 g, fabriquée à partir d’une feuille d’acier renforcé, disponible en couleurs lavande, or, rose, argent, gris spatial et noir.

Notez qu’il est nécessaire de bénéficier d’un abonnement Plus (2,99 €/mois), Premium (7,99 €/mois) ou Metal (13,99 €/mois) pour pouvoir profiter de ce nouveau service.

Concrètement, l’outil permet d’ajouter du texte, des emojis ou de créer des designs à main levée. On attend la prochaine mise à jour afin de pouvoir ajouter ses propres photos ou design perso. Attention cependant, l’outil permet certes de créer sa propre carte bancaire, mais pas de faire n’importe quoi non plus, Revolut validant systémiquement chaque carte pour vérifier que rien ne contrevient aux directives de la néobanque.

Le marché des produits personnalisé pèse plus de 30 milliards de dollars dans le monde

C’est évidemment un chiffre qui donne le tournis, mais c’est surtout un marché en plein essor. Il trouve sa justification après une étude interne de Revolut dont les conclusions montrent que 20 % des consommateurs qui ont exprimé un intérêt pour la personnalisation de leurs objets sont prêts à payer jusqu’à 20 % de plus pour obtenir un article unique de leur propre création. L’étude montre également que plus de 30 % d’entre eux trouvent amusant de concevoir eux-mêmes un produit et que 48 % d’entre eux sont capables d’attendre plus longtemps pour recevoir un produit unique et personnalisé plutôt qu’un plus conventionnel.

Pas étonnant donc que les néobanques et notamment Revolut s’intéressent de près à ce marché florissant surtout pour les cartes bancaires dont le potentiel de personnalisation est quasi infini.

