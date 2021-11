Panne Gmail, longtail électrique Decathlon et les couleurs dynamiques d’Android 12 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 12 novembre : Gmail a subi une panne, Decathlon a mis en vente son premier vélo électrique longtail et on connaît les constructeurs qui adopteront les couleurs dynamiques d'Android 12. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Gmail touché par une panne… rapidement résolue

Dans la matinée du vendredi 12 octobre, le service de messagerie Gmail a subi une panne en Europe. Ralentissements, courriers non envoyés, voilà le type d’anomalie auxquels les utilisateurs ont eu affaire. Vers midi, Google a indiqué avoir corrigé le problème.

Decathlon lance son premier vélo électrique longtail : tout ce qu’il faut savoir

Le premier vélo électrique dit longtail de Decathlon est là : allongé à l’arrière, compact et moins encombrant qu’un biporteur ou triporteur, ce type d’engin peut à la fois transporter des enfants et de la marchandise. On vous le présente en détail.

Android 12 : voilà les constructeurs qui reprendront les couleurs dynamiques de Material You

Sur Android 12, la nouvelle interface graphique Material You apporte avec elle Monet, une fonctionnalité qui permet d’harmoniser la couleur de l’interface avec les teintes de votre fond d’écran. Une fonction réservée au Pixel… mais que les autres constructeurs vont finalement pouvoir utiliser. Lesquels ? Réponse dans cet article.

