Éviter un vol de vélo, le son de YouTube sur Android TV et l’anniversaire par Messages – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 22 novembre : Retour d'expérience après une tentative de vol de vélo électrique, lecture automatique de YouTube sur Android TV et rappel des anniversaires sur Google Messages. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Retour d’expérience sur une mésaventure

À Frandroid, nous testons des vélos électriques de manière régulière. Récemment, il s’en est fallu de peu pour que l’un de ceux que nous avons en test ne soit volé en pleine rue. L’occasion de revenir sur les bonnes pratiques à adopter pour éviter que cela ne vous arrive.

La mauvaise idée du jour

Il y a peu d’expérience plus désagréable sur le Net que d’ouvrir un site et d’entendre le son d’une vidéo se lancer automatiquement sans votre permission. YouTube a eu la bonne idée (non) d’offrir cette belle expérience (toujours pas) à ses utilisateurs sur Android TV. Voici comment s’en débarrasser si cela vous arrive.

Plus d’excuses pour oublier les anniversaires

Google ajoute petit à petit des fonctionnalités à son application Messages. Dernière en date : la possibilité que votre messagerie vous informe de l’anniversaire d’un contact. Il faudra simplement l’avoir ajouté à Google Contacts auparavant. Facebook n’a pas encore réagi face à cette concurrence féroce sur sa fonctionnalité principale.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.