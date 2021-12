Revolut lance sa banque en France, voici ce que ça change pour vous

C'était attendu de longue date, la néobanque Revolut lance enfin sa banque en France. Ses clients peuvent bénéficier de comptes de dépôt protégés et à l'accès aux produits financiers du groupe.

L’actualité de Revolut est décidément faste en cette fin d’année. Entre le lancement de la plateforme de personnalisation de cartes et l’ajout au catalogue d’une carte plaquée or, voilà que la néobanque d’origine britannique annonce enfin son lancement officiel en France. S’il était bien possible de posséder un compte chez Revolut en résidant en France, il est maintenant possible de profiter entre autres de la garantie de dépôt ainsi qu’aux produits bancaires et services actuels et futurs.

Dites bonjour à Revolut Bank

Ce n’était finalement qu’une question de temps avant que Revolut devienne officiellement une banque française, la néobanque aujourd’hui expatriée en Lituanie ayant obtenu une licence bancaire fin 2018. Les quelques 1,5 million de clients français de Revolut peuvent dès à présent effectuer un transfert jusqu’à Revolut Bank via leur application. Un transfert qui ne prend que quelques minutes selon la banque.

Dès lors, les clients français de Revolut verront désormais leurs dépôts protégés leur garantissant une protection en cas de défaillance de leur établissement bancaire à hauteur de 100 000 euros par le mécanisme de protection des dépôts lituanien. Mais ce n’est pas tout puisque cette migration aura un autre impact sur l’expérience bancaire des clients Revolut. Joe Heneghan, CEO de Revolut a déclaré que :

Le lancement de la banque en France offrira un plus grand niveau de sécurité et de confiance à nos clients, et nous permettra de lancer une multitude de nouveaux produits et services dans un avenir proche.

Les clients français de Revolut auront donc accès aux différents services de la néobanque. On imagine l’accès aux crédits ou à l’autorisation de découvert par exemple.

Une néobanque qui n’en finit plus d’innover

Six ans seulement après son lancement, Revolut a déjà attiré plus de 16 millions de clients à travers le monde et continue de plus belle son ascension. La néobanque est désormais présente sur 15 marchés de l’Union européenne et compte encore acquérir d’autres licences pour exercer dans d’autres pays.

Même si la concurrence est rude, on pense notamment à N26 en Allemagne ou Orange Bank en France, Revolut est sans doute la néobanque ayant le plus misé sur l’innovation ces dernières années notamment grâce à son application ultra complète proposant désormais des fonctionnalités et services auparavant réservés aux banques traditionnelles. C’est aussi une banque résolument tournée vers l’internationale avec la possibilité de dépenser et de transférer de l’argent dans le monde entier sans frais cachés, et ce dans 29 devises.

