Accord entre Molotov et M6, app Android vérolée et voiture électrique solaire Lightyear Two – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 17 décembre : nouvel accord entre Molotov et M6, une app Android qui pillait vos contacts et la voiture électrique solaire Lightyear Two.

Molotov : pour regarder M6, W9 et 6Ter, il va falloir passer à la caisse

Le groupe M6 et Molotov ont trouvé un nouvel accord pour diffuser les chaînes M6, W9, 6TER et Gulli sur la plateforme de streaming, après un procès remporté par le premier nommé. Pour en profiter, il faudra ainsi s’abonner au service via un abonnement payant. Le reste des chaînes, lui, continuera d’être distribué gratuitement.

Cette app Android pillait vos contacts et vous abonnait à des services payants

Attention à vous si vous avez installé l’application répondant au nom de Color Message, car un logiciel malveillant se cache derrière. Celui-ci permet de récupérer le carnet de contacts d’un smartphone, le transférer vers un serveur contrôlé et d’envoyer des SMS pour souscrire à des services premiums à l’insu de l’utilisateur.

Lightyear Two : cette ambitieuse voiture électrique solaire sera lancée à un prix ridicule

La Lightyear Two est la seconde voiture électrique solaire de l’entreprise hollandaise Lightyear. Attendu en 2024/2025, ce véhicule se démarque par son futur prix de lancement de 30 000 euros, qui paraît relativement bas compte tenu des coûts d’investissements liés aux panneaux photovoltaïques.

