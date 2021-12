Prix du Samsung Galaxy S21 FE, fin d’ING en France et augmentation des prix des Superchargeurs Tesla – L’essentiel de l’actu de la semaine

Si cette semaine a largement été dominée par les fêtes de fin d'année dans l'actualité, la tech n'était pas en vacances. On a notamment eu droit à la fuite du prix du Samsung Galaxy S21 FE, à la fermeture annoncée d'ING en France et à l'augmentation du prix des Superchargeurs Tesla.

Samsung Galaxy S21 FE : voici le prix en euros, merci Samsung Irlande

Alors que l’annonce du Samsung Galaxy S21 FE ne devrait plus tarder — après plusieurs mois d’attente — on en sait plus sur sa commercialisation en Europe. Cette semaine, c’est la filiale irlandaise du constructeur coréen qui a pris les devants en mettant en ligne une page sur son site Internet dévoilant le tarif en euros de l’appareil. Si celle-ci a été supprimée depuis, on a pu apprendre, grâce à elle, que le smartphone devrait être disponible avec 128 ou 256 Go de stockage pour un prix allant de 769 à 839 euros. De quoi également confirmer la plupart des caractéristiques du smartphone.

ING : c’en est fini de la banque en ligne en France, des centaines d’emplois supprimés

C’est un coup dur pour la banque néerlandaise ING Direct, mais surtout pour ses salariés. On a appris cette semaine que la banque allait supprimer son activité commerciale en France, supprimant au passage 460 postes. Ce sont surtout des objectifs non remplis qui motivent cette fermeture, et ce malgré plusieurs vagues de licenciements. ING Direct a également été condamnée à une lourde amende en raison d’un manquement à ses obligations contre le blanchiment d’argent.

Tesla augmente les tarifs des Superchargeurs en France, voici ce que ça va vous coûter en plus

Alors que le tarif de l’électricité connaît, en Europe, une forte croissance, Tesla va adapter les tarifs de ses Superchargeurs en France. Le constructeur a d’ores et déjà indiqué à quelle sauce ses clients vont être mangés. Le prix va dépendre de s’ils utilisent des nouveaux chargeurs, les anciens ou s’ils passent par des bornes Ionity ou Fastened. Ainsi, sur les modèles récents de Superchargeur, le prix va passer de 37 centimes le kWh à 40 centimes. Concrètement, une charge de 10 à 80 % de Tesla Model 3 coûtera désormais 15,96 euros contre 14,76 euros précédemment.

Le test de la semaine : le Realme GT Neo 2

Fidèle à sa réputation, Realme propose, avec son GT Neo 2, un smartphone à l’excellent rapport qualité-prix. Doté d’une puce Snapdragon 870, d’un écran Oled de 6,6 pouces, de trois appareils photo arrière et d’une batterie de 5000 mAh, le smartphone a de nombreux arguments à faire valoir. On pourra seulement lui reprocher l’absence d’étanchéité et des photos qui pourraient être un poil meilleures, mais pour moins de 500 euros, le Realme GT Neo 2 fait le job et il le fait bien.

La vidéo de la semaine

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.