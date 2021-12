Samsung Galaxy S21 FE : voici le prix en euros, merci Samsung Irlande

La longue aventure du Samsung Galaxy S21 FE semble approcher de son dénouement. Une fuite du prix en Europe vient confirmer une nouvelle fois l'arrivée imminente de l'appareil.

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone à la fois très attendu et à la vie bien complexe. Victime de la pénurie mondiale de composants, la sortie du smartphone a été mainte et mainte fois décalée avant même sa présentation. Résultat, les fuites s’accumulent, mais il est toujours impossible d’acheter le smartphone.

En attendant une annonce, enfin officielle, attendue pour le 4 janvier, c’est le prix du smartphone que l’on découvre par une nouvelle fuite. Cette fois, cela vient publiquement de la branche irlandaise de Samsung.

Le site officiel publie par erreur les prix

Plusieurs internautes ont en effet pu constater que le site officiel de Samsung Irlande avait tout simplement mis en ligne les prix des différentes versions du Samsung Galaxy S21 FE totalement explicitement.

On peut y lire ainsi que le Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 Go en coloris Olive sera facturé 769 euros alors que la version 256 Go sera mise en vente à 839 euros. Rappelons que l’appareil devrait proposer un écran de 6,41 pouces Full HD+ AMOLED à 120 Hz, un SoC Snapdragon 888 ou un Exynos 2100, 6 Go de RAM, 128 ou de 256 Go de stockage, une batterie de 4500 mAh et un chargeur de 25 à 45W.

Ce sont des prix sensiblement supérieurs aux 649 et 699 euros promis par une autre fuite, venant cette fois de la branche allemande de Samsung.

Il faut toutefois garder en tête que le prix en euro d’un appareil électronique peut changer d’un pays à l’autre selon la demande du marché estimé par le fabricant et les différentes taxes imposées ou non sur la vente.

En attendant de connaitre le tarif exact qui sera pratiqué en France, ces prix permettent de cadrer au moins la gamme visée par Samsung.

