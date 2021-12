Samsung Galaxy S21 FE : on n’a toujours pas le smartphone, mais on peut se réjouir d’avoir son prix et des visuels

Le Galaxy S21 FE semble bel et bien exister, malgré que les rumeurs courent depuis plusieurs mois. On l'attend pour le CES 2022. En attendant, un média allemand spécialisé a publié quelques visuels et son potentiel tarif.

Le Samsung Galaxy S21 FE est nourri par des rumeurs et des fuites depuis plus de six mois. Ce Galaxy S21 FE (FE pour Fan Edition) devrait arriver sur le marché dans les prochaines semaines. En fait, il aurait dû arriver bien plus tôt, afin de donner un nouvel élan à la série S21 en matière de chiffres de vente avant la fin de l’année. Malheureusement, il semble avoir été repoussé à plusieurs reprises à cause des pénuries qui touchent le marché des semi-conducteurs. Alors que l’on pensait son avenir incertain, on l’attend désormais pour le CES 2022 en janvier.

De nouveaux visuels et un prix de vente

En attendant son annonce, on vient obtenir de nouveaux visuels marketing. Pour rappel, ce Galaxy S21 FE serait équipé d’un écran OLED de 6,4 pouces de diagonale, tandis que l’on aurait droit à l’Exynos 2100 du Galaxy S21 côté performances. Cela serait d’ailleurs assez ironique, dans le sens où l’on connaît désormais le nouveau Snapdragon qui équipera le Galaxy S22.

On aurait donc droit à quatre coloris différents : un noir, un mauve, un vert et un blanc. Quant au tarif, il y aura sans doute des tarifs plus spécifiques dans chaque région, mais le souvent-bien-informé WinFuture évoque un tarif de base de 649 euros pour 8 Go / 128 Go. Si vous voulez doubler le stockage interne à 256 Go, la facture monterait à 699 euros. C’est un prix bien plus abordable que le Galaxy S21 à sa sortie, mais encore une fois, son annonce est prévue un mois avant l’annonce du Galaxy S22.

