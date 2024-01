Google (Android) et Samsung fusionnent leurs solutions d’envoi de fichiers, mais pourquoi ?

Nearby Share (Android) et Quick Share (Samsung) fusionnent. Une drôle d'annonce qui reste nimbée de mystères.

Ces dernières années, Android a souhaité répliquer l’AirDrop d’Apple. Ce protocole permet de s’envoyer facilement des fichiers entre deux appareils de la marque à la pomme, simplifiant ainsi les échanges. Des copies sont donc apparues sur Android, avec notamment Nearby Share, la version de Google disponible sur tous les appareils sous Android 6 et plus, ChromeOS ou Windows (10 ou plus), mais aussi Quick Share, la solution lancée Samsung juste avant Google.

Pourquoi en parlons-nous aujourd’hui ? Eh bien parce que c’était l’annonce que personne n’attendait de ce CES 2024 : Nearby Share et Quick Share fusionnent !

Une nouvelle façon de partager des fichiers ?

« En collaboration avec Samsung, nous rassemblons le meilleur de nos solutions de partage dans une solution unique pour Android sous le nom de Quick Share », voilà ce qu’indique le communiqué de presse de Google. On y apprend ainsi que le nom et le logo de la solution de Samsung prennent l’ascendant sur celle de Google, qui s’efface donc au profit de son partenaire.

En faisant cela, Google endigue rapidement un début de fragmentation à ce niveau qui aurait pu donner envie à d’autres acteurs de proposer leur propre protocole, écornant ainsi l’image d’Android. Par le passé, les détracteurs du système d’exploitation ont régulièrement critiqué la multiplicité des services, pas toujours intercompatibles, ce qui a pour résultat de compliquer la compréhension, et donc l’utilisation.

Google précise par ailleurs que des collaborations sont en cours avec des fabricants de PC comme LG afin d’intégrer nativement cette nouvelle version de Quick Share sur leurs produits Windows. À l’heure actuelle, pour utiliser Nearby Share avec un ordinateur, il est indispensable de télécharger un logiciel tiers.

Nearby Share vs Quick Share, quelle différence ?

Outre le fait qu’il s’agisse de deux noms différents, quelles étaient vraiment les différences entre ces deux services ? Eh bien, commençons par dire que celui de Samsung était réservé… aux appareils Samsung. Si vous avez un Galaxy S23 Ultra, par exemple, vous pouvez envoyer facilement une photo à votre Galaxy Book en utilisant Quick Share, mais il vous faut passer par Nearby Share pour faire de même à un ami disposant d’un smartphone Android d’une autre marque (ou passer par une manipulation plus complexe à base de stockage dans le cloud). De quoi s’arracher les cheveux.

De son côté, Nearby Share est bien plus large, Google souhaitant voir sa solution sur un maximum d’appareils pour en étendre les possibilités. La seule restriction est qu’il est impossible de transférer plus de 500 fichiers simultanément… une limite plutôt difficile à atteindre de toute façon. Quick Share est un peu plus limité. Vous ne pouvez envoyer que jusqu’à 2 Go de fichiers par jour, et pas plus de 1 Go par envoi.

Mais alors, quelles sont les limitations de cette fusion ? Google ne le précise pas. Nous avons demandé davantage d’informations à ce sujet et mettrons à jour cet article si la marque nous répond.