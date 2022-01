Microsoft avale Activision, Garmin sort ses Fenix et le Xiaomi Redmi Note 11 arrive – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 18 janvier : Microsoft rachète Activision Blizzard King, Garmin présente ses montres Fenix 7 et Xiaomi annonce l'arrivée en Europe du Redmi Note 11. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xbox rachète Activision Blizzard King

Moins d’un an après avoir fait tomber ZeniMax et Bethesda notamment dans son escarcelle, Xbox a créé la surprise en annonçant le rachat d’Activision Blizzard King pour 70 milliards de dollars. Des jeux comme Destiny, Call of Duty, World of Warcraft ou encore Overwatch, mais aussi la licence mobile Candy Crush passent ainsi sous pavillon Microsoft et sous la nouvelle entité Microsoft Gaming. Enfin, en attendant que l’autorité de la concurrence valide l’opération.

Garmin Fenix 7 : les montres outdoor de pointe sont officielles

Une semaine après le CES, Garmin a présenté mardi ses nouvelles montres sportives très haut de gamme. Une série Fenix 7 déclinée en trois modèles qui varient selon les tailles de boîtier, la technologie de l’écran tactile, l’ajout de la recharge solaire ou non. Les trois montrent s’enrichissent aussi de multiples nouvelles fonctions pour un meilleur suivi santé, de nouvelles activités sportives et encore plus de données prises en compte pour vos entraînements.

Xiaomi s’apprête à dévoiler son Redmi Note 11

Dévoilés en octobre dernier en Chine, les Xiaomi Redmi Note 11 s’apprêtent à sortir en version internationale. La firme chinoise a annoncé la tenue d’une conférence le 26 janvier pour en dire plus.

