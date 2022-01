Un Galaxy S22 Ultra en couleurs, l’avenir de Call of Duty chez Xbox et fuite de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 19 janvier : les couleurs du Galaxy S22 Ultra se précisent, l'avenir de Call of Duty en question et Samsung dévoile le design de sa Galaxy Tab S8 Ultra. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ouf, le Samsung Galaxy S22 Ultra renouerait avec la couleur

Attendu le mois prochain, le Samsung Galaxy S22 Ultra se dévoile à travers de nouvelles fuites. Cette fois, c’est le site indien MySmartPrice qui nous livre quelques informations sur le design du smartphone haut de gamme. Selon ses informations, le téléphone opterait pour des variantes plutôt colorées. On retrouverait ainsi des teintes bleu vert, rose, noir et blanc. Un choix qui changerait par rapport aux couleurs ternes du Galaxy S21 Ultra l’an dernier.

Call of Duty va-t-il devenir une exclusivité Xbox ? Le rachat d’Activision soulève la question

Alors que Microsoft a annoncé cette semaine le rachat d’Activision-Blizzard-King, de nombreuses questions restent en suspens. C’est le cas notamment de la licence la plus prolifique de l’éditeur, Call of Duty. Alors que d’aucuns pourraient craindre que les prochains jeux Call of Duty — et Warzone — ne deviennent exclusifs aux consoles Xbox, la théorie semble cependant peu probable. Microsoft a tenu à rassurer les joueurs et tout tend au contraire à indiquer que les jeux resteront disponibles sur consoles Sony, mais intégrés au Xbox Game Pass.

Galaxy Tab S8 Ultra : petite boulette de Samsung qui publie une image de sa tablette avec encoche

Attendue en même temps que les Samsung Galaxy S22, la prochaine tablette ultra haut de gamme de Samsung, la Galaxy Tab S8 Ultra, a fait une petite apparition sur le site du constructeur coréen. Le site américain de la firme a en effet publié, un peu trop tête, une image permettant de découvrir, en arrière-plan, la tablette de Samsung. Celle-ci est particulièrement reconnaissable en raison de son écran, découpé sur la partie supérieure par une petite encoche pour héberger l’appareil photo frontal.

