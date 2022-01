Call of Duty va-t-il devenir une exclusivité Xbox ? Certains déclarations de Microsoft tendent à laisser penser que cela n'est pas à l'ordre du jour.

C’est acté, d’ici l’été 2023, Activision Blizzard King deviendra la propriété de Microsoft. La firme de Redmond a même créé une nouvelle entreprise pour cela, avec à sa tête Phil Spencer, intitulée sobrement Microsoft Gaming.

Comme lors du rachat de Bethesda en septembre 2020, les fans des licences possédées par Activision se sont demandé si leurs jeux favoris allaient devenir des exclusivités Xbox (et donc PC Windows également). La plupart des inquiétudes se concentrent surtout sur une licence phare, Call of Duty. Peut-on imaginer un monde où les joueurs PS5 sont privés de Call of Duty Warzone ? Quid des épisodes avec des campagnes solos ? Qu’advient-il de OverWatch 2 ?

Des communiqués rassurants

Pour l’heure, la réponse la plus raisonnable qu’on peut vous donner est qu’on ne sait pas vraiment. De même qu’il y a un peu plus de 24h, nous ne savions pas qu’un rachat aussi gigantesque occupait l’esprit des dirigeants des deux sociétés, nous ne pouvons pas savoir quelles stratégies ils espèrent mettre en place d’ici un an et demi, lorsque le rachat sera finalisé.

Cependant, des éléments permettent d’apporter un début de réponse sur leurs plans. À commencer par le communiqué de presse de Phil Spencer, le monsieur jeu vidéo de Microsoft, lors de l’annonce du rachat.

Les jeux d’Activision Blizzard sont appréciés sur de nombreuses plateformes et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à l’avenir.

Interviewé par Bloomberg, le même Phil Spencer a voulu rassurer encore davantage les foules : « Je voudrais simplement dire aux joueurs qui jouent aux jeux d’Activision Blizzard sur la plateforme de Sony que nous n’avons pas l’intention de retirer les communautés de cette plateforme et nous y sommes restés attachés. »

Game Pass pour tous

Plutôt qu’une exclusivité, il apparaît déjà assez clairement que les jeux Activision Blizzard vont être amenés à rejoindre le Game Pass.

Dès la signature du deal, nous proposerons autant de jeux Activision Blizzard que possible dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass, qu’il s’agisse de nouveaux titres ou de jeux issus de l’incroyable catalogue d’Activision Blizzard.

Dans le communiqué de Microsoft concernant le rachat, Phil Spencer, toujours, a déclaré : « Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu’ils veulent, pratiquement où ils veulent. » Ici encore, l’allusion au Game Pass est claire. Mais une philosophie peut-être un peu plus large du « jouer où vous voulez » transparaît, et pourrait laisser penser que les exclusivités ne sont pas une priorité.

Autre indice à prendre en compte : le rachat de Bethesda nous renseigne également sur l’avenir des licences Activision Blizzard. Si les jeux en ligne comme Elder Scrolls Online ou Fallout 76 ont continué leur chemin sur PS5, les prochains Starfield et Elder Scrolls VI, des jeux solos, devrait sortir comme des exclusivités Xbox. Les prochains jeux solos d’Activision Blizzard devraient donc logiquement suivre le même chemin.

