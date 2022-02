De nouveaux Mac, l’AV1 sur Snapdragon et le retour du Galaxy Book – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 21 février : Apple sortirait 7 nouveaux Mac et MacBook cette année, le Snapdragon 8 Gen 2 et l'AV1 et un nouveau Galaxy Book. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Sept nouveaux Mac et MacBook en 2022

Selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, Apple prévoirait de sortir 7 nouveaux Mac et MacBook en 2022, de quoi achever la transition vers Apple Silicon. Parmi les machines les plus attendues, on peut citer le Mac Pro, qu’on attend aux alentours de la WWDC.

L’AV1 sur le prochain Snadpragon

Qualcomm passerait enfin au codec AV1 sur sa prochaine puce haut de gamme. Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 devrait donc rattraper ses concurrents sur ce point.

Samsung préparerait le lancement d’un PC

Samsung s’apprêterait à présenter lors du MWC un PC, le Galaxy Book Pro 360 selon le célèbre leaker OnLeaks. Le géant coréen s’était déjà essayé sur ce marché sans rencontrer de succès et reviendrait ce coup-ci avec un PC, notamment équipé d’une dalle Amoled 13,3 ou 15,6 pouces.

