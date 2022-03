Prix de la Tesla Model 3 en hausse, Xiaomi 12 en fuite et OnePlus Nord 2T – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 11 mars : le prix de la Tesla Model 3 a encore augmenté, une fuite sur le Xiaomi 12 et le OnePlus Nord 2T raviverait des souvenirs. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

En France, le prix de la Tesla Model 3 a augmenté de 6 000 euros en une nuit

Tesla a une nouvelle fois augmenté le prix de sa Tesla Model 3 Propulsion, qui dépasse désormais le seuil fatidique des 45 000 euros. De ce fait, elle ne profite plus du bonus écologique maximal de 6000 euros, mais d’une aide plus faible de 2000 euros. La fin d’une époque.

Xiaomi 12 et Redmi Note 11 Pro : une fuite détaille les prix en Europe

Combien coûteront les Xiaomi 12 et Redmi Note 11 Pro ? Un leaker a publié une estimation des prix appliqués à l’Europe, qui oscilleront entre 849 et 899 euros pour le premier nommé, contre 459 à 499 euros pour le second.

Le prochain smartphone OnePlus raviverait de vieux souvenirs

Le site 91mobiles prétend livrer le premier visuel du OnePlus Nord 2T, dont le design remettrait au goût du jour le look… du OnePlus One sorti en 2014. Le dos texturé à l’effet sableux pourrait d’ailleurs faire son retour.

