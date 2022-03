Xiaomi 12 et Redmi Note 11 Pro : une fuite détaille les prix en Europe

Le lancement des nouveaux smartphones Xiaomi approche en Europe. Voici les derniers tarifs révélés.

On connait les habitudes de Xiaomi. La marque aime multiplier les annonces autour d’un même produit. D’abord une première présentation en Chine, puis une annonce avec l’arrivée en Europe et enfin un dernier événement pour l’arrivée en France. À chaque étape, de nouvelles informations.

La gamme Xiaomi 12 a eu droit à sa présentation en Chine, et on attend désormais l’annonce de la version européenne pour le mardi 15 mars. En attendant, une source annonce une grille de tarifs.

De 650 à 1200 euros

Ce n’est pas la première fois que l’on évoque les prix de la gamme Xiaomi 12. Au mois de février, une source révélait déjà une grille de tarifs pour les smartphones chinois, et une autre venait appuyer ces prix au début du mois de mars. Cette fois c’est le compte Twitter SnoopyTech qui affirme des prix pour l’Europe. On garde dans les grandes lignes les tarifs de la gamme.

Xiaomi 12 Prices (Europe)

12X 8/128 = €649

12X 8/256 = €699 12 8/128 €849

12 8/256 €899 12 Pro 12/128 €1099

12 Pro 12/256 €1199 Also, Redmi Note 11 Pro+ 5G coming

6/128 GB = €459

8/256 GB = €499

Green, Gray, Blue pic.twitter.com/2E7jyuHc4v — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 8, 2022

On aurait donc en premier lieu le Xiaomi 12X entre 649 et 699 euros, mais malgré ce nom, il aurait peu de points communs avec le reste de la gamme Xiaomi 12. À un tarif supérieur, on trouverait le Xiaomi 12 à 849 ou 899 euros selon le stockage. Enfin, Le Xiaomi 12 Pro devrait bien dépasser la barre des 1000 euros avec un tarif de 1099 euros à 128 Go à 1199 euros pour 256 Go.

Il indique aussi que le Redmi Note 11 Pro+ 5G serait proposé à partir de 459 euros en Europe. Il viendrait compléter une gamme déjà riche en modèles.

Rendez-vous le 15 mars pour découvrir exactement la nouvelle gamme de Xiaomi en Europe.

