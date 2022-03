Vivid Money met à jour son offre en misant sur l’épargne et le cashback

La néobanques allemande a annoncé, lundi, la refonte de son système de cashback ainsi qu'un nouveau plan d'investissement.

Vivid Money est une plateforme de service financier qui peut s’apparenter à une néobanque. Elle mise avant tout sur les nouveaux usages bancaires combinant une gestion libre de son argent, via la création de sous-comptes indépendants, à une partie investissement très complète, que ce soit en actions et ETF, en cryptomonnaie et même métaux lourds.

La Banque a annoncé, lundi, la refonte de son modèle de récompense sous forme de Cashback et de plan épargne via l’investissement.

Le Cashback passe en version 2.0

Très utilisé et surtout très apprécié par la communauté Vivid, le système de Cashback développé par Vivid est pour le moins efficace avec son catalogue centaines d’enseignes partenaires. Celui-ci gagne encore plus de place dans l’offre de la néobanques. Auparavant de 0,1 %, le cashback grimpe à 1 % pour les clients Prime, et ce, pour chaque paiement par carte.

Mais cette refonte ne concerne pas uniquement les clients Prime puisque les comptes standard peuvent maintenant profiter du Cashback à hauteur de 0,2 %. Dans les deux cas, un paiement total de 500 euros par carte doit être effectué pour débloquer le Cashback 2.0. Ce nouveau programme devrait être accessible dans les prochains jours, même pour anciens clients.

Un nouveau plan d’épargne basé sur l’investissement

La partie investissement de Vivid Money se renforce avec l’arrivée d’un nouveau plan d’épargne compatible avec plus de 3 000 actions fractionnées, ETF et métaux précieux. La banque part du principe que l’investissement est souvent amené à se transformer en épargne et a donc rendu possible d’investir régulièrement le montant exact que l’utilisateur souhaite mettre de côté — à partir de 1 euro. Notez cependant que si les investissements dans les actions et les ETF sont gratuits pour tous les utilisateurs, une commission de 1 % est demandée pour les métaux précieux (pour un compte standard gratuit) et 0,5 % pour les utilisateurs du plan Prime (9,99 euros par mois).

