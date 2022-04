PlayStation Plus new look, nouveau OnePlus et teasing d’Orange – L’essentiel de l’actu de la semaine

Oubliez Spartacus, le PlayStation Plus nouveau est là et il s’appellera… PlayStation Plus. OnePlus sort en France son OnePlus 10 Pro et Orange tease une nouvelle Livebox qui se nommera Livebox 6. Ce n’était pas la semaine de l’originalité des noms, mais encore une semaine bien dense dans la tech.

Le PlayStation Plus new look s’annonce pour juin

Sony a officialisé, mardi, la nouvelle formule du PlayStation Plus. À compter de juin, les services PS Plus actuel et PS Now fusionnent pour laisser la place à trois offres, de 60 à 120 euros. Avec quelques changements et beaucoup d’interrogations au final pour un service qui veut en partie tenir la dragée haute au Xbox Game Pass.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Orange tease sa prochaine box internet

Orange a donné rendez-vous le 6 avril pour présenter sa Livebox 6. Un rendez-vous logique et un premier teasing qui a fait son apparition avec l’invitation envoyée aux médias.

Intel part à l’assaut de Nvidia et AMD

AMD et Nvidia n’ont qu’à bien se tenir. Intel a dévoilé cette semaine ses Intel Arc 3, 5 et 7, la toute première incursion de la firme sur le marché des puces graphiques dédiées.

Le test de la semaine : le OnePlus 10 Pro

Le nouveau smartphone haut de gamme de la marque chinoise cherche à séduire avec une belle fiche technique sur le papier et notamment un partenariat photo avec Hasselblad. À l’arrive, le OnePlus 10 Pro se révèle assez séduisant sans provoquer un enthousiasme démesuré.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La vidéo de la semaine :

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.