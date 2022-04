Sortie d’Unreal Engine 5, interdiction de Starlink en France et informations sur les premières cartes graphiques Intel – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 6 avril : la sortie d'Unreal Engine 5, l'interdiction de Starlink par le Conseil d'État et des informations sur les premières cartes graphiques Intel. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Unreal Engine 5 : sortie, démo technique bluffante, The Witcher et Tomb Raider

Alors que la présentation initiale d’Unreal Engine 5 a été faite il y a désormais plus de deux ans, Epic Games a finalement annoncé ce mercredi la disponibilité de son moteur graphique pour tous les développeurs. Cette nouvelle version du moteur est proposée gratuitement et est accompagnée de plusieurs annonces de taille. Epic a ainsi annoncé un nouveau système d’éclairages dynamiques et un moteur spécialement conçu pour les grands espaces. On sait déjà qu’Unreal Engine 5 sera utilisé pour les prochains jeux The Witcher et Tomb Raider.

Starlink interdit en France : que vont devenir les clients actuels ? Est-ce une décision définitive ?

Ce mercredi, le Conseil d’État a annoncé l’interdiction de l’utilisation des antennes Starlink en France. Pour rappel, ce système de connexion à Internet utilise des satellites plutôt que la fibre ou le cuivre pour accéder au net. Cet arrêt vient annuler la décision de l’Arcep de 2021 qui autorisait Starlink sur le territoire français. Le Conseil d’État justifie sa décision par l’absence de consultation publique sur l’utilisation des bandes de fréquences de 10,95-12,70 GHz et 14-14,5 GHz par l’entreprise d’Elon Musk.

Intel Arc : Intel dévoile par erreur sa meilleure carte graphique

C’est dans quelques mois qu’Intel doit présenter officiellement ses toutes premières cartes graphiques Intel Arc. Néanmoins, le fondeur a publié par erreur une petite vidéo permettant de découvrir certaines caractéristiques de ce qui s’annonce comme son GPU haut de gamme pour PC fixes. Dans sa présentation en vidéo de son logiciel Intel Arc Control, la firme a laissé quelques secondes de vidéo permettant de découvrir les caractéristiques d’une carte avec une cadence GPU de 2250 MHz et une VRAM cadencée à 1093 MHz. Il faudra cependant patienter jusqu’à cet été pour en savoir plus sur les différentes cartes d’Intel.

